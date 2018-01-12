智慧商機崛起 三星推Smart TV安全解決方案

今年的 CES 展場充斥智慧商機，三星電子今 (12) 日宣布 Smart TV 安全解決方案及 Samsung Knox 技術，已通過全球認證機構的專業認可，三星 Smart TV 連續 3 年獲通用標準 (CC) 認證，其 Checkout 支付服務也獲得「支付卡產業資料安全標準」(PCI DSS) 認證。



三星視覺顯示事業部總裁 Jonghee Han 表示，資安是開發 Smart TV 技術的首要任務，為 Smart TV 的使用者，提供最可靠的安全解決方案；

Samsung Knox 電視技術採用硬體信任基礎 (hardware root-of-trust) 的安全機制，為電視平台架構提供全方位保護，自今年起，所有新版 Smart TV 將搭載 Samsung Knox 技術，確保使用者環境受到優化的嚴密保護。

三星表示，這項系統能偵測並刪除惡意應用程式，以防重要資料遭到其它應用程式竊取。根據這樣的安全強化機制，三星成為業界第一個連續三年獲得通用標準 (Common Criteria) 認證的企業，這是一國際公認的電腦安全性認證，也可提供政府單位評估參考。



三星表示，在 CES 2018 上，Samsung Check 支付服務獲得 UL 的 PCI DSS 認證，可說是電視產業中的另一個亮點。針對讓消費者直接從電視購買產品和服務的電視商務 (T-Commerce)，已進一步強化其 Smart TV 支付服務的安全性。

三星強調，除了自家的安全軟體外，也與 Mcafee 合作開發專供電視產品使用的全新安全應用程式 McAfee Security for TV，自去年 4 月起開始供應使用，搭載三星出品的所有 Smart TV，為三星 Smart TV 提供額外的雙重保護；三星說，McAfee 是全球領先的獨立網路安全公司，提供 32 種語言版本的安全服務，三星 Smart TV 率先搭載這款創新的安全軟體。