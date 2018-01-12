三大法人買超21億元 鴻海成外資最佳提款機 今年以來僅買超1天

台股今 (12) 日由股王大立光股價強攻漲停帶頭，蘋概股也大受激勵反彈，支撐指數開高走高，盤中僅差 1 點就站上 10900，終場上漲 73.9 點，以 10883.96 點作收。三大法人持續土洋對作，外資賣超 2.17 億元，投信買超 3.97 億元，自營商買超 20.19 億元，合計買超 21.99 億元。其中鴻海持續遭到外資調節，外資今日再賣 1.6 萬張，今年以來僅買超 1 日。

期貨部分，三大法人也是土洋對作，外資減碼多單 1257 口，淨部位多單來到 52468 口；投信回補空單 451 口，淨部位空單來到 32902 口；自營商回補空單 858 口，淨部位空單來到 3408 口，合計三大法人加碼多單 22 口，淨部位多單為 16158 口。

外資今天賣壓稍散開到不同產業，但是電子權值股仍是主要賣超區，包括鴻海、華邦電、友達、台積電及力成等，都見到外資賣盤湧現。

反觀外資對面板雙虎則是進行配對交易，砍出友達約 7700 張，但是大敲群創 4.4 萬張，創 1 年半來新高。

金融部分外資也是買多於賣，包括元大金、開發金、新光金、永豐金、中信金、合庫金、富邦金、國泰金、第一金及國票金等都是外資加碼標的。

ETF 部分，外資則是連續 2 天賣超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 11 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為群創，買超張數 44418 張，第 2 名元大金，買超 19557 張，第 3 名晶電，買超 11861 張，第 4 名開發金，買超 8979 張，第 5 名新光金，買超 7335 張。6 到 10 名依序為，永豐金，買超 6877 張；中信金，買超 6823 張；和碩，買超 4790 張；長榮，買超 4654 張；合庫金，買超 3571 張。

外資集中市場賣超第 1 名鴻海，賣超張數 16131 張，第 2 名華邦電，賣超張數 13968 張，第 3 名友達，賣超 7699 張，第 4 名元大台灣 50 反 1，賣超 7503 張，第 5 名玉山金，賣超 5088 張。6 到 10 名依序為，華夏，賣超 4492 張；台積電，賣超 4054 張；力成，賣超 3845 張；達運，賣超 3017 張；映泰，賣超 2763 張。

法人表示，外資今天依然延續賣超電子權值股的動作，顯示外資似乎還是對於匯損仍有隱憂，因此金融股則是持續獲得外資青睞，整體來看，外資目前換股動作還未結束，就看下周台指期結算若外資有意拉高結算，外資動作前會不會有所改變。