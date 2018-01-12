【港股解碼】工夫影業：《二代妖精》碰壁之後，2018能翻盤嗎？

北京文化在2017依靠《戰狼2》可謂是“一戰成名”了，股價在短期之內暴漲53.18%，總市值上升至150.62億。但是可能因為缺乏後續作品的持續性輸出，快速上漲的股價漸漸回落，在12月初已經下降至上漲之前的水準。

在12月初的小幅上漲之後，自12月29日開始，北京文化的股價又開始逐漸下降。而12月29日，正是《二代妖精》上映的日子。

來源：通達信

此前北京文化8億保底《戰狼2》，而《戰狼2》的票房一飛沖天，飆至56.8億，北京文化就這麼恍恍惚惚地被“餡餅”砸中了。此次，北京文化故技重施，5億保底《二代妖精》。但是這部有當紅小生劉亦菲、馮紹剛加持，有華語片第一監製陳國富把關的影片，不僅口碑撲街，票房也並不盡如人意。截至今日，根據中國票房網的數據顯示，《二代妖精》的票房為2.87億，離5億的目標還差得遠。

《二代妖精》背後主要的製作投資方，除了北京文化之外，還有工夫影業——這家影視公司到目前為止已經成立了5年多，由陳國富在出走華誼之後創立，旗下作品不多，卻部部精美，2015年的《尋龍訣》，2016年的《火鍋英雄》均是其旗下作品。

大電影計畫：與華誼再續前緣

工夫影業向來低調，但是在2016年12月，卻頻頻登上新聞頭條。這個月裏，天神娛樂通過參設並購基金，以2.7億元的現金拿下了工夫影業15%的股權，同時，騰訊影業和另一家由上市公司成立的基金分別拿到工夫影業15%和10%的股權。

第一次對外出讓股權，使得工夫影業的估值也被首次披露，高達18個億。陳國富雖然作品多且經驗豐富，但彼時的工夫影業旗下，還沒有多少作品，能獲得這樣的估值，或許有著其精雕細琢的實力，或許也有時機正好的幸運（2016年整個電影行業不景氣）。

同時，陳國富雖然“出走”華誼（此前在華誼擔任了7年的製片人），但是工夫影業與華誼的緣分還在繼續。2017年3月，華誼與工夫影業確認合作，預期在三年之內一口氣推出五部大片，連檔期都已初步確立。這五部片子分別是延續“狄仁傑系列”的《狄仁傑之四大天王》、欲實現影遊聯動的《陰陽師》，大IP延續《摸金校尉之九幽將軍》、《畫皮前傳》，以及承載陳國富電影夢的黑澤明沒有完成的《黑色假面》。

此前的製作似乎都是小試牛刀，三年的成體系的拍攝計畫正式上線。五部之中，三部都是大IP，商業潛力不言而喻；《陰陽師》若能成功，也將開啟中國遊戲界與電影屆融合的嶄新大門；而陳國富，也念念不忘他的文藝電影夢，將《黑色假面》加入計畫......5年的蟄伏期已過，看來工夫影業要擼起袖子幹大事，要開始施展其“真功夫”，在影壇露一手了。

小工夫：從網劇走起

工夫影業除了自身實力強勁以外，還孕育了眾多“小工夫”。2017年，暑期檔的《河神》以緊密的劇情讓人眼前一亮，在豆瓣拿下了8.3評分，而其出品公司閒工夫正是工夫影業的子公司。

除了閒工夫之外，工夫影業旗下還有工夫真言、工夫小戲這兩家子公司。12月26日，工夫小戲旗下的《我叫黃國盛》正式登陸搜狐視頻。以單集15分鐘，總共6集的短小精悍的體量在豆瓣上贏得了8.3的評分，在搜狐視頻上贏得了2428萬的點擊量，充分闡釋了“濃縮就是精華”。而工夫真言的《動物管理局》也在緊鑼密鼓股的籌備之中，預計在今年與觀眾見面。

雖然劇集的體量不大，但是潛力卻是驚人，據悉，《河神》以24集售價過億的價格賣給了愛奇藝；《我叫黃國盛》在經歷了短期的挫折之後，與搜狐一拍即合，甚至得到了張朝陽的力挺；而同在工夫影業旗下工夫真言的《動物管理局》或許也將走向同樣的未來。

製作短小的網劇，似乎只是小工夫們的第一步，或者說是試水，在工夫影業旗下，在很大程度上，小工夫們也承載著母公司的電影夢。據悉，在《我叫黃國盛》的成功之後，工夫小戲已經拿下了騰訊明年的S級網劇專案《張公案》（大風刮過作品），創作體量得到了進一步的擴大。或許，在未來的某一年，小工夫們都將拍出大電影。

作者：施琳慧

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