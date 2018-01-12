許家印內部講話視頻流出 談恒大扶貧顯真性情

新年伊始，恒大集團董事局主席許家印的內部講話視頻流出，引起廣泛關注。視頻中許家印首度披露了自己窮苦的成長經歷，表示恒大的一切都來自於國家和社會。而講到自己在烏蒙山區親眼看到貧困居民的貧苦現狀時，許家印數度哽咽，真情動容。

許家印內部講話

與此相關的是，1月9日貴州省扶貧基金會對外公告稱，該基金會收到恒大捐贈的20億元扶貧資金,用於結對幫扶畢節市精准扶貧、精准脫貧。據悉，恒大集團計畫無償投入110億元幫扶畢節市100多萬貧困人口穩定脫貧,目前已累計捐贈到位60億元。

上百億的捐贈獲得很多網友點贊。除了巨額捐贈資金，許家印講話中還闡述了恒大的扶貧措施和亮點，更值得細細品味。

“這家企業扶貧，不是簡單出錢！”2017年3月2日，人民日報曾用這樣一句話作為新聞報導標題，概括恒大集團的精准扶貧模式，恒大不僅出資金，還派出了一支由集團副總裁帶隊的鐵軍隊伍常駐烏蒙山區，幫扶貧困居民精准扶貧、精准脫貧。



恒大2108人扶貧隊伍奔赴扶貧前線



“五年無償投入110億對恒大來說不是一件難事，最難的是要派一支能吃苦耐勞、能奉獻、能打硬仗，能出思路、能出管理、能出辦法、能出技術、能激發當地幹部群眾內生動力的優秀扶貧團隊”。許家印在內部講話中說道。為此，恒大派出2108人的扶貧隊伍，派駐到縣、鄉、村，與當地民眾並肩作戰，工作到村、包乾到戶、責任到人，不脫貧、不收兵。

據媒體報導，兩年多來，恒大2108人的扶貧團隊，與當地民眾一起密切協作、並肩作戰，高效推進精准扶貧、精准脫貧各項工作。僅以入戶調查為例，恒大扶貧隊員跋涉200多萬公里，採集了34萬多戶、110多萬貧困居民的資料，通過逐家逐戶、拉網式摸查、核實和宣傳發動，實現了貧困戶的精准識別，極大方便了恒大集團結合貧困戶意願、現狀制定因戶施策的幫扶措施，為“精准扶貧、精准脫貧”工作的總體規劃、方案設計及分階段推進計畫等提供了翔實的一手資料和有力的決策支持。

走訪路上的扶貧隊員



精准扶貧，貴在精准，重在精准，成敗之舉在於精准。許家印講話中強調，比起大手筆的資金投入，恒大用實際行動證明，扶貧更重要的是出人才、出技術、出管理、出思路。堅持精准扶貧，因戶施策、因人施策，堅持“輸血”與“造血”並舉，堅持既要“見效快”更要“利長遠”。用心用情用力，運用市場化手段、建立長效扶貧脫貧的機制，為民營企業參與脫貧攻堅探索出一條可複製、可推廣、可持續的新路子。

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