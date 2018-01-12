【港股解碼】優衣庫海外市場首超日本：快時尚品牌價格戰能否打響？

迅銷集團發佈一季度財報：收入利潤雙增 超預期

1月12日，優衣庫母公司迅銷集團(06288.HK)公佈了2017/18第一季度報告（2017.9.1~2017.11.30）。

在截止去年11月底為止的第一財季，迅銷集團收入大漲16.7%至6170億日元，約合359.2億人民幣，股東應占純利潤增長12.7%達785億日元，約合45.7億人民幣，經營利潤1139億日元，同比增長28.6%。

迅銷集團指出，在新財年的首季實現了收入及利潤雙增長，表現超出預期。

圖為迅銷集團近3個月的股價走勢圖源：東方財富

海外市場拔得頭籌

具體而言，優衣庫在日本本土以外的市場實現了更快的增長。財報顯示，海外UNIQLO事業部在一季度的收益為2582億日元，同比增長31.4%，遠遠高於16.7%的集團平均增幅。同時，經營溢利為466億日元，同比增長54.7%。

相比而言，日本UNIQLO事業部的一季度收益為2570億日元，同比增長7.6%，經營溢利541億日元，同比增18.6%。

可見，不僅在增長速度上，在收益總量的貢獻上，海外市場都超過了日本本土市場。據悉，這是海外市場的單季度收益首次超越日本地區，尤其是大中華地區、韓國、東南亞和澳洲的表現持續強勁。原因是多方面的，其中包括大中華區和韓國今年的冬季較以往更加寒冷，提振了保暖類衣物的銷量，而東南亞和澳洲則是由於UNIQLO的本土化戰略比較成功，旗下的商品尤其適合當地全年的炎熱氣候。

另外，全球其他市場也普遍有所提速，近年持續虧損的美國市場在一季度取得盈餘，歐洲市場溢利大幅增加，要感謝法國和俄羅斯市場的出色表現。同時，2017年9月，UNIQLO首次進入西班牙，開設了第一家門店，開業大吉。

圖為去年11月底為止的第一財季優衣庫全球範圍內新開設的門店圖源：迅銷2017/18第一季度報告

“低價版優衣庫”GU的橫空出世和前景不明

有“低配優衣庫”之稱的GU在近年也引起了越來越多的關注，它誕生於2006年，主打低價產品，價格約為優衣庫產品的2/3，但是目前其市場主要集中在日本國內，在日本已開出300多家門店。GU在海外市場的進展一直較慢，在2013年才開設其首家海外門店。

從營業額來看，GU的2017/18第一季度收益為608億日元，同比微增5.6%。財報稱，10月份，由於保暖防寒的衣物上架較少，造成了一季度的同店銷售淨額下降。

可見，以目前的市場定位和盈利增速來看，要成長為迅銷CEO柳井正聲稱的“與優衣庫比肩的迅銷集團第二高峰”、年銷售額1萬億日元的目標，距離還有點遠，至少對於以大中華區為代表的海外市場，前景並不明朗。

在中國，GU的知名度和優衣庫還無法比擬。而且優衣庫同業的其他快時尚競爭品牌如H&M、ZARA已形成穩固的先發優勢，對新入局者虎視眈眈。同時，雖然價格低廉，但有評論稱GU的風格相比優衣庫更加日本，讓海外消費者難以下手。

圖為GU的商品展示圖源：網路

總的來說，優衣庫和GU的日本本土市場在一季度收益增速都在10%以下，

所以，迅銷集團的旗下產業能否繼續高歌猛進，主要還是看在海外市場的佈局，而海外市場又取決於其本土化策略是否貼近當地生活。

巧合的是，另一快時尚品牌Zara母公司Inditex的中國市場規模剛剛超過西班牙本土市場（亞洲市場收入占全球比重由2006年的8.9%提升至2016年的24%）。一番跨國服裝企業之間在亞洲新興市場的新一輪表演和競技必定將開場，競爭白熱化趨勢下，或許會包含消費者們最期待的價格戰。

作者：張欣然

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