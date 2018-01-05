2018第一周「奇觀」：山寨幣全線狂舞、區塊鏈一沾就飛

摘要：瑞波幣一舉將創始人送上全球十大富豪排行榜；以太幣首次突破 1000 美元大關；但和一些非主流「山寨幣」相比它們瞬間遜色：波場幣新年累漲 270%、SNT 累漲 160%...... 蹭區塊鏈熱點的中網載線一日股價飆升 698%。

新年伊始，虛擬貨幣和區塊鏈概念迎來一波大爆發，一掃去年末的萎靡之勢。在比特幣暫時偃旗息鼓時候，瑞波幣、以太幣等其它幣種大放異彩，區塊鏈相關概念股驚現火箭式躥升。

躋身第二大加密貨幣的瑞波幣乘勝追擊，一舉將創始人送上全球十大富豪排行榜；被甩到第三的以太幣也不甘示弱，首次突破 1000 美元大關；而它們的漲幅和一些你可能聽都沒有聽說過的非主流虛擬貨幣的相比瞬間遜色。

瑞波幣自從市值一舉超越以太幣後，便乘勝追擊，不斷穩固第二大虛擬貨幣的地位。追蹤數位貨幣市值與價格網站 Coinmarketcap 數據顯示，北京時間 1 月 4 日 23 點 22 分，瑞波幣（XRP）漲至 3.67 美元，24 小時內漲約 28%，市值接近 1420 億美元。截至發稿，價格回落至 3.33 美元。

搭載着瑞波幣暴漲的東風，手握 51.9 億枚瑞波幣的瑞波幣聯合創始人 Chris Larsen 擁有的財富一度超過 190 億美元。再加上 Larsen 持有的 Ripple Labs 公司股份價值 380 多億美元，Larsen 合計身家超過 570 億美元，一度躋身《福布斯》實時更新的全球十大富豪。

被甩到第三的以太幣也不甘示弱。昨日晚間，以太幣首次突破 1000 美元大關，據交易平台 CoinDesk 數據，以太幣刷新紀錄高位至 1045.08 美元。截至發稿，以太幣價格為 984 美元。

除了上述主流虛擬貨幣外，一些小眾的加密貨幣漲勢更是驚人。下圖顯示截至世界協調時間 (UTC)1 月 4 日 18:00，虛擬貨幣新年漲幅排行榜，瑞波幣和以太幣的漲勢在這張榜單上僅分別位列第六和第十。

(圖片來源：coindesk)

排名第一的波場 TRON 幣新年短短 4 天累計漲幅高達 270%。據 CoinMarketCap 的數據，24 小時內 TRON 幣上漲了 100%，其市值在本周增加了兩倍，達到了 100 億美元。

基於以太坊的數位貨幣 SNT (Status) 新年累計上漲超過 160%，月環比漲幅達到 700%；兩天前剛剛上榜的恆星幣 (Stellar)，其漲幅排名已經迅速上升至第三，新年累計上漲逾 140%，一躍成為第七大虛擬貨幣。

股市「數位貨幣」熱潮

「數位貨幣」的熱潮已蔓延至股市。

美國時間周四，遊戲開發商 Timefire VR 宣布將公司業務轉向加密貨幣相關業務後，在那斯達克場外交易市場 OTCQB 上市的該公司股票價格飆升了 200%，從前一交易日 0.03 美元的收盤價激增至 0.1 美元，此後股價小幅回落。

蹭數位貨幣熱點的公司不止這一家。去年底，美國軟飲料公司長島冰茶（Long Island Iced Tea Corp）宣布將公司名更改為「長區塊鏈」（Long Blockchain Corp）後，當天美股盤前，公司股價一度逼近 15 美元，較前一個交易日還不足 2.5 美元的收盤價漲逾 500%，市值由 2380 萬美元漲到 1 億美元以上。

主營美國和新興市場行動支付的 Net Element 在 12 月 21 日宣布推出聚焦區塊鏈技術的業務部門後，當天當天股價收漲逾 270%。

中概股也不甘人後。在先驅迅雷之後，新年裡人人網和中網載線先後宣布開拓區塊鏈產業及相關技術，股價隨即暴漲。

1 月 4 日，中國網路招商行業唯一在美上市企業中網載線收漲超過 698%，收創近七年新高。當天美股盤前，中網載線宣布，與無錫井通科技合作開拓區塊鏈產業及相關技術。



（圖片來源：看市場 | 隔夜全球市場最大變化 五張圖看懂）

蹭上了區塊鏈的熱點，人人這家幾乎已經被遺忘的公司，用 2018 年頭兩個交易日的大漲，再次回到了公眾視野。美國當地時間 1 月 3 日，人人公司的股價超過了 52 周高點，兩日累漲 76%。

人人公司日前發布 RRCoin 白皮書，宣布將為社交網路提供一個開源的區塊鏈平台——人人坊。人人將利用這一區塊鏈平台，記錄人人網參與者在社交網路中的交互行為，而其代幣 RR Coin 將作為人人坊上的智能合約和交易行為的媒介，有 4 億枚面向私募發行。

『新聞來源／華爾街見聞』