央行：2017年社會融資規模增量累計為19.44萬億元

央行1月12日消息，初步統計，2017年社會融資規模增量累計為19.44萬億元，比上年多1.63萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加13.84萬億元，同比多增1.41萬億元;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加18億元，同比多增5658億元;委托貸款增加7770億元，同比少增1.41萬億元;信托貸款增加2.26萬億元，同比多增1.4萬億元;未貼現的銀行承兌彙票增加5364億元，同比多增2.49萬億元;企業債券淨融資4495億元，同比少2.55萬億元;非金融企業境內股票融資8734億元，同比少3682億元。12月份社會融資規模增量為1.14萬億元，比上年同期少4999億元。
從結構看，2017年對實體經濟發放的人民幣貸款占同期社會融資規模的71.2%，同比高1.4個百分點;對實體經濟發放的外幣貸款占比0.01%，同比高3.2個百分點;委托貸款占比4%，同比低8.3個百分點;信托貸款占比11.6%，同比高6.8個百分點;未貼現的銀行承兌彙票占比2.8%，同比高13.8個百分點;企業債券占比2.3%，同比低14.6個百分點;非金融企業境內股票融資占比4.5%，同比低2.5個百分點。
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