據央行網站統計，2017年社會融資規模存量為174.64萬億元，同比增長12%。其中，對實體經濟發放的人民币貸款餘額為119.03萬億元，同比增長13.2%;對實體經濟發放的外币貸款折合人民币餘額為2.48萬億元，同比下降5.8%;委托貸款餘額為13.97萬億元，同比增長5.9%;信托貸款餘額為8.53萬億元，同比增長35.9%;未貼現的銀行承兌匯票餘額為4.44萬億元，同比增長13.7%;企業債券餘額為18.37萬億元，同比增長2.5%;非金融企業境内股票餘額為6.65萬億元，同比增長15.1%。

從結構看，2017年對實體經濟發放的人民币貸款餘額占同期社會融資規模存量的68.2%，同比高0.8個百分點;對實體經濟發放的外币貸款餘額占比1.4%，同比低0.3個百分點;委托貸款餘額占比8%，同比低0.5個百分點;信托貸款餘額占比4.9%，同比高0.9個百分點;未貼現的銀行承兌匯票餘額占比2.5%，同比持平;企業債券餘額占比10.5%，同比低1個百分點;非金融企業境内股票餘額占比3.8%，同比高0.1個百分點。

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