央行：12月M2貨币供應增8.2% 新增人民币貸款5844億

央行1月12日發布2017年金融統計數據報告。其中，12月M2貨币供應增8.2%，再創新低。

一、廣義貨币增長8.2%，狹義貨币增長11.8%

12月末，廣義貨币(M2)餘額167.68萬億元，同比增長8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.9個和3.1個百分點;狹義貨币(M1)餘額54.38萬億元，同比增長11.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.9個和9.6個百分點;流通中貨币(M0)餘額7.06萬億元,同比增長3.4%。全年淨投放現金2342億元。

二、全年人民币貸款增加13.53萬億元，外币貸款增加522億美元

12月末，本外币貸款餘額125.61萬億元，同比增長12.1%。月末人民币貸款餘額120.13萬億元，同比增長12.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6個和0.8個百分點。

全年人民币貸款增加13.53萬億元，同比多增8782億元。分部門看，住戶部門貸款增加7.13萬億元，其中，短期貸款增加1.83萬億元，中長期貸款增加5.3萬億元;非金融企業及機關團體貸款增加6.71萬億元，其中，短期貸款增加1.63萬億元，中長期貸款增加6.38萬億元，票據融資減少1.58萬億元;非銀行業金融機構貸款減少3183億元。12月份，人民币貸款增加5844億元，同比少增4600億元。

12月末，外币貸款餘額8379億美元，同比增長6.6%。全年外币貸款增加522億美元，同比多增967億美元。12月份，外币貸款增加48億美元，同比多增214億美元。

三、全年人民币存款增加13.51萬億元，外币存款增加779億美元

12月末，本外币存款餘額169.27萬億元，同比增長8.8%。月末人民币存款餘額164.1萬億元，同比增長9%，增速分别比上月末和上年同期低0.6個和2個百分點。

全年人民币存款增加13.51萬億元，同比少增1.36萬億元。其中，住戶存款增加4.6萬億元，非金融企業存款增加4.09萬億元，財政性存款增加5684億元，非銀行業金融機構存款增加1.23萬億元。12月份，人民币存款減少7929億元，同比多減9564億元。

12月末，外币存款餘額7910億美元，同比增長11.1%。全年外币存款增加779億美元，同比少增66億美元。12月份，外币存款增加65億美元，同比少增28億美元。

四、12月份銀行間人民币市場同業拆借月加權平均利率為2.91%，質押式債券回購月加權平均利率為3.11%

2017年銀行間人民币市場以拆借、現券和回購方式合計成交798.18萬億元，日均成交3.18萬億元，日均成交比上年下降3.2%。其中，同業拆借日均成交同比下降17.7%，現券日均成交同比下降19.1%，質押式回購日均成交同比上升3.5%。

12月份同業拆借加權平均利率為2.91%，比上月低0.01個百分點，比上年同期高0.47個百分點;質押式回購加權平均利率為3.11%，分别比上月和上年同期高0.11個和0.55個百分點。

五、國家外匯儲備餘額3.14萬億美元

12月末，國家外匯儲備餘額為3.14萬億美元。12月末，人民币匯率為1美元兌6.5342元人民币。

六、2017年跨境貿易人民币結算業務發生4.36萬億元，直接投資人民币結算業務發生1.64萬億元

2017年，以人民币進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分别發生3.27萬億元、1.09萬億元、4568.8億元、1.18萬億元。

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