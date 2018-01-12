川普稅改好處多？ 安永CEO：川普貿易政策將抵銷稅改利多

新浪財經今 (12) 日報導，CNBC 稱，安永全球董事長兼 CEO 馬克 - 溫伯格（Mark Weinberger）表示，川普政府的貿易保護主義政策可能抵消美國稅改帶來的所有經濟好處。

Mark Weinberger 表示，稅改可能幫助美國獲得來自本國和外國企業的更多投資，但這些好處可能被川普政府的貿易保護主義政策所抵消。 自川普出任總統以來，美國已退出了泛太平洋貨幣關系協定（TPP），並且正在重新談判北美自由貿易協定，以及韓美自由貿易協定。

Mark Weinberger 對 CNBC 表示：「每個人都必須密切關注貿易問題。很大程度上將依賴於北美自由貿易協定和韓美自由貿易協定，以及所有這些保證供應鏈能以這種方式投資的貿易協定，這是 2018 年的一個大問題。」

退出這些貿易協定，或者為外國商品和服務進入美國設置更嚴格的要求，這樣做可能減少企業投資美國的動機，這將起到與稅改相反的影響。

川普政府正在進行美國 30 年來最大規模的稅收改革，將企業稅率從 35% 削減至 21%。受此吸引，包括菲亞特克萊斯勒 (BIT: FCA) 和鴻海 (2317-TW) 集團等在內的一些大公司已宣布在美國投資數十億美元的計劃。 不過， Mark Weinberger 指出，稅改並不會讓美國成為稅收天堂，因此稅改好處能否實現仍然取決於美國經濟能在多大程度上保持開放。