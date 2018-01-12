美國減稅 這個低稅天堂國卻打算增稅

被視為富人低稅天堂的新加坡，有意增加稅收，以因應社會、基礎建設和醫療支出，外國媒體傳出，有可能在 2 月 19 日公布的國家預算中，調高消費稅 (GST)。

新加坡總理李顯耀在去年 11 月間曾明確表示，在不久的將來，稅率將不得不上調。而消費稅已有 10 年未調整，上一次調整是在 2007 年從 5% 調高到 7%，

隨著人口老齡化，新加坡這個城市國家正面臨著日益增長的健康和退休成本，將從增加稅收著手，《彭博》分析，最可能調漲的是消費稅，電子商務稅和遺產稅也有可能調漲，至於所得稅和企業稅，在美國降稅形成的競爭壓力下，則可能按兵不動。

新加坡 2017 年稅收比重。

此外，對於時興的虛擬貨幣交易，新加坡政府也考慮加稅的可能。

電子商務

新加坡正著手解決如何透過對線上零售商徵稅來幫助實體零售商，新加坡 Maybank Kim Eng Research 高級經濟學家蔡學敏（Chua Hak Bin）表示，而消費稅增加會給在線零售商帶來更大的不公平優勢。

新加坡大華銀行的經濟學家 Francis Tan 認為，徵收電子商務稅同樣重要，特別是新加坡人在網上購物，每年以 2 位數的速度成長，政府將不得不解決電子商務和傳統零售商徵稅之間的差異問題。

目前新加坡的網上購物若在 400 星元 (300 美元) 以下免課稅，該國官員表示，考量到網路零售商改變購物方式，這種稅收變化原本早該實施。

遺產稅

新加坡瑞穗銀行經濟與戰略主管 Vishnu Varathan 表示，新加坡在 2008 年 2 月 15 日後取消遺產稅，政府有可能在未來恢復遺產稅擴大稅基，確保財富轉移時，其中一部分重新分配，以符合公平原則。

所得稅和企業稅

目前新加坡的所得稅稅率是全世界最低的，最高收入者的稅率為 22%，相較亞洲平均 33%，台灣的 40%、拉丁美洲、歐洲和北美洲分別為 34%、35%、36% 為低，即使在美國大幅降稅之後，新加坡的所得稅低稅率對富人仍具吸引力，在不威脅國家競爭力的情況下，仍有調整的空間。

新加坡和其他地區企業稅和所得稅比較。

至於企業稅方面，隨著美國調降企業稅由目前 35% 大幅調降至 20%，在全球稅率競爭加劇下，新加坡不太可能朝相反的方向前進，該國財政部長王瑞傑曾表示，目前尚未有調整的可能。

虛擬貨幣

新加坡金融管理局通常不監管比特幣的使用或交易，致力宣導可能存在的投資風險，安永會計師事務所表示，新加坡稅務當局需要確認虛擬貨幣是資產還是衍生性商品，才能作為課稅的依據。