穎漢去年營收創高，今年毛利率穩住40%，每股盈餘挑戰3元

【財訊快報／戴海茜報導】穎漢科技 (4562)2017 年營收 14.98 億元，創新高，展望 2018 年，總經理胡峻嘉指出，隨智慧工作站訂單及佔比提升，預估全年毛利率會維持在 40% 以上，全年營收及獲利都比去年成長。法人估，穎漢去年每股盈餘約 2 元，今年營收可望成長一成，每股盈餘挑戰 3 元。穎漢去年 12 月營收 1.59 億元，創新高，月增 19.31%，年增 0.45%；累計 2017 年營收為 14.98 億元，年增 8.11%，也創下歷史新高紀錄。



胡峻嘉指出，2017 年平均毛利率約 36%，因新台幣匯率關係，匯損吃到每股盈餘 1 元，法人估，全年每股盈餘 2 元。



以去年產品比重來看，自動化設備 70% ，工具機約 10%，智慧工作站約 10%，其他約 10%。



胡峻嘉表示，穎漢所開發的全自動化無人工作站系統，已於 2017 年開始推廣客戶使用，隨著客戶更新設備及擴充產能的需求，穎漢全自動化工作站系統的營收較去年成長數倍，且毛利率較原單機自動化設備高 20-30% 以上。



胡峻嘉進一步指出，2018 年智慧工作站訂單趨勢是成長，這塊毛利率達 45-50%，2016 年佔營收比重 4%，2017 年約 10-11% 左右，今年會持續成長，主要是呼應工業 4.0，市場需求成長，今年需求量會比去年更高，佔比可望達 15-20%。



穎漢主要是著眼於未來電動車巿場的成長，帶動管件製造商設備的換機潮，已開始大力投注資源推廣全自動化無人工作站系統，依已在手訂單量預估，預估今年成長約 10% 幅度。



此外，穎漢已受客戶委託，於 2017 年開始著手進行第二期多關節機器人研究，主要係將機器人運用在需多角度轉向的工序，該機器人可大量運用在不同非平面式研磨加工產業，有效取代大量的人工，該研究預估將在 2018 年開發完成，去年機器人已出售 6 套，預估今年會進一步提高。



穎漢目前在手訂單約 9 到 10 億元，能見度到 7-8 個月，胡峻嘉表示，若今年匯率沒有像去年大幅波動，整體毛利率將可穩住 40% 關卡，法人估，今年營收增一成，每股盈餘挑戰 3 元。



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