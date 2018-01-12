工信部就個人信息保護約談百度、支付寶、今日頭條

記者12日從工信部獲悉，1月11日，針對近期媒體報道相關手機應用軟件存在侵犯用戶個人隐私的問題，工業和信息化部信息通信管理局約談了北京百度網訊科技有限公司、螞蟻金服集團公司(支付寶)、北京字節跳動科技有限公司(今日頭條)。

信息通信管理局指出，對照《網絡安全法》《全國人民代表大會常務委員會關于加強網絡信息保護的決定》《電信和互聯網用戶個人信息保護規定》(工業和信息化部令第24号)有關規定，三家企業均存在用戶個人信息收集使用規則、使用目的告知不充分的情況，要求三家企業本着充分保障用戶知情權和選擇權的原則立即進行整改。

信息通信管理局已組織技術部門對相關手機應用軟件是否存在侵犯用戶個人隐私行為進行持續監測，并將加強對互聯網服務信息收集使用規則告知、賬号注銷等環節的監督檢查。一經發現違法違規行為，將嚴肅查處并向社會曝光。信息通信管理局要求各互聯網企業嚴格遵守相關法律法規，遵循合法、正當、必要的原則收集使用個人信息，不得收集服務所必需以外的用戶個人信息，不得將信息用于提供服務之外的目的，不得非法向他人出售或提供個人信息，同時進一步優化服務協議、用戶隐私政策和手機權限調用說明，切實保障網用戶知情權和選擇權，維護用戶合法權益。

三家企業表示，將按照監管部門要求，對相關服務進行全面排查，加強内部管理，完善産品設計，舉一反三，認真整改。今後將繼續嚴格遵守相關法律法規和工信部有關規定，進一步規範用戶個人信息收集使用行為。

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)