【大行報告】摩通：今年應選非主流或落後汽車股 薦比亞迪(01211-HK)等

摩根大通發表報告指，去年内地汽車股升幅達103%(同期MSCI中國指數升幅為56%)，認為今年投資者應轉換策略，選擇非主流或落後的汽車股，推薦北京汽車(01958-HK)及比亞迪(01211-HK)，目标價分别為16元及100元，評級均為「增持」。該行亦建議避開低端的SUV及大衆化市場參與者，例如是東風集團(00489-HK)、廣汽集團(02238-HK)及長城汽車(02333-HK)。

去年業績方面，該行預期，北京汽車和正通汽車(01728-HK)業績具上行風險，廣汽集團、東風汽車、敏實集團(00425-HK)及耐世特(01316-HK)業績應大緻符預期，但華晨中國(01114-HK)及長城汽車表現或遜預期，而吉利(00175-HK)及比亞迪則已刊發指引或盈利預測。

該行指出，中國汽車工業協會公布去年12月的汽車銷售表現差過該行預期，當中乘用車銷售按年跌0.7%，而該行早前預期升4%；當月乘用車銷售按月增速亦僅為2.5%，低于季節性平均水平。摩通相信2018年汽車需求將會正常化，并取決于宏觀經濟及房地産市場表現。

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