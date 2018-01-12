【大行報告】里昂看好内地藥物分銷行業 予上藥(02607-HK)目标價23.37元

里昂發表報告指，中國藥品銷售增長自2013年以來出現放緩，主要由于内地進行醫療保健改革。該行認為，雖然現時政策帶來痛苦，但長遠而言可創造一個更為健康的行業。而在行業改革中，因毛利率受壓，藥品制造商受到的傷害較多。

該行認為，結構性改革將導緻行業整合，大企業可因而受惠。裡昂較偏好藥品分銷商，因在曆史低位的估值具有吸引力，重申對國藥(01099-HK)的「跑赢大市」評級，目标價38元。此外，由于估值較同業為高，華潤醫藥(03320-HK)評級下調至「跑赢大市」，目标價11.65元。

里昂又首次將上海醫藥(02607-HK)納入研究範圍，予「跑赢大市」評級，目标價23.37元。該行表示，收購美國公司康德樂(Cardinal)内地的藥品分銷網路後，上海醫藥現在已是第二大藥品分銷商，而且亦是領先的藥品制造商，相信集團將受惠于最近的收購，因其提升了網絡覆蓋和DTP(直接至病人)業務。此外，亦預期集團新的推廣政策可改善其營銷效率，并且獲得更大利潤。

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