大立光財報亮眼 股價強勢反彈重回4000元 光學族群股價同歡

台股股王大立光 (3008-TW)去年第 4 季與全年財報表現亮眼，第 4 季毛利率、稅後純益與每股純益皆創新高，全年每股純益更達 193.66 元，創台股新紀錄，財報利多帶動下，大立光今 (12) 日股價開盤大漲逾 8%，股價站上 4000 元大關，並站上 10 日均線。

大立光今日早盤股價由 1 年來低檔區強勢反彈走高，也帶動台股光學元件族群包括亞光 (3019-TW)、玉晶光 (3406-TW)、華晶科 (3059-TW)、先進光電 (3362-TW)、新鉅科 (3630-TW) 及今國光 (6209-TW) 等個股的股價隨之帶動走高。

大立光去年第 4 季獲利亮眼，營收達 160.88 億元，毛利率 71.69%，稅後純益 86.06 億元，每股純益為 64.18 元，大立光主要受惠高規格鏡頭的出貨量增加，加上產品組合優勢，毛利率季增 3.99 個百分點，年增 3.73 個百分點，第 4 季稅後純益季增 10.8%，年增 1.76%。

大立光 2017 年全年營收 531.28 億元，年增 10%，毛利率 69.38%，年增 2.77 個百分點，稅後純益為 259.77 億元，年增 14.27%，每股純益 193.66 元。大立光目前依計畫進行生產的擴充之中。

大立光去年 12 月的營收 48.78 億元，較一月下滑，大立光表示，今年 1 月及 2 月營收將呈現逐月下滑。

若投資人看好大立光後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如大立光兆豐 75 購 02(062223-TW)、大立光凱基 75 購 01(062187-TW) 與大立光中信 76 購 03(070501-TW)。

大立光相關權證。(資料來源：鉅亨網整理)