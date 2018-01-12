投資人：加密貓可交配、繁殖、買賣 早進場或一夕暴富

雖然比特幣在中國全面被禁，但「區塊鏈養寵物」卻很火熱。網易 (NTES-US) 正在孵化的「招財貓」，起始價定為 5 元人民幣，尚未問世其身價卻已在炒作下暴漲 1500 倍。

所謂區塊鏈養貓養狗，指的是用數碼貨幣交易虛擬寵物，每隻寵物皆獨一無二，不能複製、帶走或毀壞，輩分愈高或品種愈稀有，其價格就愈高。

以當前炒得最勁的加密貓 CryptoKitties 為例，輩分靠前的幾代貓，最高掛牌價為 10 萬以太幣，按照昨 (10) 日價格算計，折合約 7.8 億元(人民幣，下同)。不過輩分低且品種普通的加密貓，掛牌價僅為 20 元。

香港《文匯報》報導，近日網易開始內測名為「招財貓」的區塊鏈養貓遊戲，據網上洩露的內測版資料顯示，每隻虛擬招財貓售價為網易的 500 虛擬金幣，換算成人民幣為 5 元一隻。首次內測投放的 1500 隻貓很快被搶購一空。

按照規則，招財貓目前尚未正式問世，會被鎖定 50 天。即使如此，網上各個交易平台已經開始大肆炒作招財貓，原本 5 元人民幣的招財貓目前普遍炒到 1000 元人民幣至 2000 元人民幣，甚至還索價一個以太幣 (昨天價格約 7800 元人民幣)，令網易招財貓未正式推出已身價暴漲逾千倍。

如此高昂的利潤，令原先投資數位貨幣的人，很快嗅到了虛擬寵物的炒作機會。有投資人表示，加密貓炒得起在於操作上可交配、繁殖以及販賣新生小貓，且愈早進場賺錢機會愈大。雖然目前僅買得起第 10 代至第 20 代的加密貓，但只要繁殖出稀有品種，加上有玩家不斷加入，導致貓的後代以幾何式增長，仍有可能會一夜暴富。

據 Kitty Sales 的數據統計，撇去天文數字的掛牌價格，目前實際成交價格仍十分驚人。截至昨天成交價格最高的虛擬貓為 11 萬美元 (約 70 萬元人民幣)，且成交的加密貓中共有 6 隻價格超過 10 萬美元。

目前外國市場上最貴的數碼虛擬貓掛牌價高達 1.2 億美元 (約 7.67 億元人民幣)，玩家的數量亦愈來愈多，以在去年 12 月推出的 CryptoKitties 遊戲為例，據 Bitgame 統計，截至 2018 年 1 月 1 日，玩家數量已經高達 4 萬人，成交價總額為 2.7 億元人民幣。

另外，大陸還有 Achain 團隊開發了 CryptoDogs，基本玩法和 CryptoKitties 類似，就是並非用以太幣交易，將採用 Achain 自己的 ACT 數碼貨幣。這遊戲目前交易者亦眾多，虛擬狗的價格有成倍的增長。

業內人士稱，儘管這些項目看起來是遊戲，實際上更像是數碼資產的交易，預計未來區塊鏈還會變種出許多新的虛擬資產供人炒作。