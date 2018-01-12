旭輝控股(00884-HK)斥15.198億人民幣購青島銀盛泰50%股權

旭輝控股集團(00884-HK)公布，公司全資附屬公司旭輝中國、青島銀盛泰集團；青島銀盛泰集團的最終實益擁有人、擔保人姜萍與任軍訂立合作協議，據此，旭輝中國建議收青島銀盛泰房地產有限公司合共50%股本權益，藉此青島銀盛泰房地產將由集團擁有50%權益，另外50%權益由青島銀盛泰集團、擔保人及其聯繫人擁有，以共同開發房地產項目。

於2017年12月31日，青島銀盛泰房地產擁有土地總儲備約1.67百萬平方米，以及位於中國山東省(包括青島市及濟南市)的住宅及商業項目。根據合作協議，集團就收購青島銀盛泰房地產50%股本權益的應付總代價將約為15.198億(人民幣,下同)，其中5億元元將注入青島銀盛泰房地產目標公司，餘下10.19億將支付予擔保人。注資及收購青島銀盛泰房地產股本權益的總額15.198億元將以現金支付，並從集團內部資源撥付。於完成後，青島銀盛泰房地產董事會將由五名董事組成，其中三名將由集團提名，兩名將由青島銀盛泰集團及擔保人提名。

預期青島銀盛泰房地產首先透過外部銀行融資為該等項目的任何未來開發成本撥付資金，而倘該等第三方貸款不足以支付該等開發成本，則會透過進一步股東貸款或由其股東參照彼等各自於目標公司的股權按比例提供注資予以撥付。

集團的主要戰略之一是與著名房地產開發商進行合營安排以合作開發房地產項目，從而達成協同效益及分散其財務風險。董事認為，合作協議與集團的發展戰略一致並已按正常商業條款訂立，其條款及條件屬公平合理且符合公司及股東的整體利益。

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