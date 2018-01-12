賈躍亭清空持有的酷派股份(02369-HK) 樂視網：還沒收到錢

盡管一再拋售酷派股份(02369-HK)，賈躍亭距離還清債務還很遙遠。

1月11日本周四晚間，酷派集團發布公告，酷派已獲Leview Mobile HK Limited告知，Leview Mobile HK Limited已出售所持公司5.51億股份（占總股本的10.95%），Leview Mobile HK Limited不再為公司股東。

公開資料顯示，Leview Mobile HK Limited中文名為“樂風移動香港有限公司”，於2015年成立，該公司全資持股樂賽移動科技（北京）有限公司，後者由賈躍民出任法定代表人。

此次酷派公告並未賈躍亭旗下公司清倉酷派股份交易的具體金額。從賈躍亭妻子甘薇此前發聲看，和上次出售酷派股份一樣，這次應該也是為了償債。

甘薇1月7日發微博稱，通過出售酷派價值8.07億港元的股份，已償還招行近六成債務，將與招行溝通，希望已被凍結資產能得以相應比例解凍，以便償還更多債權人的債務。

但本周四酷派公告賈躍亭相關公司清倉後，樂視網一位負責人向證券時報表示，賈躍亭和樂視控股的債務與上市公司無關，樂視網也沒有收到相關償債資金款項，

“賈躍亭以資抵債，償還給樂視網樂視商城的股權是事實，但是真的只有股權，沒有相應的資金。”

割肉出售酷派股份

這是本月來賈躍亭第二次出售酷派股份。

1月4日晚，酷派發布公告稱，獲Leview Mobile HK Limited告知，該股東已向買方出售8.97億股銷售股份，現金代價為每股銷售股份0.9港元，即總代價8.07億港元。

交易完成後，Leview Mobile HK Limited所持酷派股份由約14.49億股降至約5.51億股，持股比例則由28.78%降至10.95%。由此，樂視不再是酷派單一大股東，新的買方已成為單一最大股東。

華爾街見聞此前提到，樂視對酷派的投資總額達到30億港元，在4日的出售股份中，Leview Mobile HK Limited的持股比例由28.78%降至10.95%，拿回約8億港元，可謂損失慘重。

賈躍亭還債新動作？

今年以來，賈躍亭和甘薇頻頻發聲，稱將解決樂視的債務問題。而兩次出售酷派股權，則似乎在印證賈躍亭的說法。

據《21世紀經濟報道》披露，目前樂視系所欠債務總額有可能高達百億元甚至更高。為緩解債務壓力，自去年以來，賈躍亭及樂視系已經先後對外轉讓了易到用車的持股權和旗下子公司的股權以套現償債，目前，賈躍亭出售酷派股權或是這一償債模式的繼續。

然而，對目前樂視的負債來說，8億港元的套現只是杯水車薪。

在賈躍亭本月第一次出售酷派股份後，華爾街見聞全天候科技文章援引分析稱，招行當初申請保全的資產面臨大幅縮水，凍結資產價值能否覆蓋剩余貸款存在不確定性，不會輕易對解凍點頭。

在樂視危機爆發後，酷派也遭到一連串打擊。

自去年7月27日起，酷派一個月內三次被銀行追債，涉及金額達2.4億元。一位酷派集團內部人士接受《國際金融報》采訪時透露，由於受到樂視影響，銀行對酷派只還不貸，而部分供應商也要求用現金交易進行結算，加劇了公司的資金緊張。

據去年8月15日酷派在港交所發布的公告稱，目前公司處於持續虧損狀態，截至2017年7月31日的營業收入約為港幣27.16億元，同比下滑約52%，且流動資產已低於流動負債，償債壓力加大。

2017年11月，賈躍亭以“希望將更多時間用於個人事務”為由辭任酷派執行董事、董事會主席及提名委員會主席。同時，劉江峰、阿不力克木‧阿不力米提辭任非執行董事。

本月賈躍亭出售酷派股份套現8億港元或與北京證監局的履責通告有關。

2017年12月25日，北京證監局發布通告，責令樂視網前任董事長賈躍亭於2017年12月31日前回國，切實履行公司實際控制人應盡義務，配合解決公司問題，穩妥處理公司風險，切實保護投資者合法權益。

12月31日，賈躍亭並未回國，只是通過個人微博和微信公眾號公開回應北京證監局：“為更好地解決上市公司債務問題，已委托甘薇女士、賈躍民先生全權代理行使上市公司股東權利和履行股東責任，包括資產處置等相關工作，也由甘薇女士、賈躍民先生全權負責處理。”

本文來自華爾街見聞

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