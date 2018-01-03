2017年最快樂的國家斐濟 最不快樂的國家伊朗

星島日報 2 日報導， 蓋洛普民意測驗中心公布最新全球調查結果，2017 年國家及地區中，最快樂國家為斐濟，獲 92 分，其次為哥倫比亞及菲律賓；十大不快樂國家及地區首 3 位為伊朗、伊拉克、烏克蘭。

綜合環球網、光華網報導，蓋洛普民意測驗中心 (Gallup) 在全球 55 個國家進行的第 41 次依據「凈快樂評分」年終調查結果顯示，10 大快樂國家排序依次為斐濟、哥倫比亞、菲律賓、墨西哥、越南、哈薩克斯坦、巴布亞新幾內亞、印尼、印度、阿根廷與荷蘭；全球 10 大不快樂國家依序為伊朗、伊拉克、烏克蘭、希臘、摩爾多瓦、巴西、香港、南非、土耳其及加納。中國及台灣均未納入這項調查。

環球網報導指出，報告稱，2017 年是艱辛的一年，每周幾乎都傳出恐怖襲擊事件，這可能影響許多人的生活。 報導稱，以菲律賓而言，即使南部馬拉威市發生 5 個月的反恐戰爭，多個颶風造成傷亡，許多民眾自認為貧窮，但凈快樂評分仍較 2016 年提升。菲律賓人對 2018 年充滿希望，相信新的一年經濟會更繁榮。

菲律賓總統府對這項結果表示歡迎，菲總統發言人羅計在聲明中說：「我們菲律賓人是眾所周知的快樂、堅韌的人群。我們甚至在艱苦的時候也能微笑。因此，我們在全球快樂指數中的排名很高就不足為奇了。」