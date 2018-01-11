誠品生活文創平台expo推百萬創業獎 冠軍直接進誠品獨立設櫃

為鼓勵年輕人逐夢，誠品生活 (2926-TW) 文創平台 expo 已連續 6 年舉辦「肖年頭家夢想市集」，並於今 (11) 日宣布啟動第七屆徵件，首度增設「百萬創業獎」，獲得第 1 名的「頭家」就可直接進入誠品生活獨立設櫃。

expo 已連續 6 年舉辦肖年頭家夢想市集，共計逾 800 件作品參選，目前已有超過 40 個新創文化設計品牌，成功進駐誠品 expo 平台，誠品生活 expo 品牌經理詹佳玲指出，將台灣在地飲食文化結合創新點子、重新設計包裝，翻轉傳統印象並給予顧客全新感受，便是品牌成功的關鍵。

不過，據經濟部資料顯示，創業前 5 年只有 1% 的創業者能永續經營，為鼓勵與輔導有實力、有想法的肖年頭家，誠品生活 expo 今年首度增設「百萬創業獎」，獲選第 1 名的頭家，經過輔導後，就有機會直接「跳級保送」，在誠品生活獨立設櫃。

誠品生活表示，誠品生活 expo 第七屆肖年頭家夢想市集已啟動徵件，不限媒材也不限年齡，且每季評選會入選的頭家，就有機會參與「夢想市集」，與顧客面對面接觸互動，測試品牌市場實力，表現優異者將可進駐誠品生活文創平台 expo，至於今年度總決選除首度增設的百萬創業獎外，也將另外選出 3 名「expo 頭家之星」，於誠品生活 expo 設立品牌專區。

誠品生活日 K 線圖



