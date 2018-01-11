電子支付去年交易188億元 街口支付成第6家專營電支機構

電子支付正流行，金管會統計，去 (2017) 年 1-11 月，電子交易金額共 188.5 億元，使用人數 182 萬人。看好此商機，知名 APP 支付「街口」申請專營電子支付今 (11) 日獲金管會核准，該公司是第 6 家經金管會許可的專營電子支付機構。

目前已有歐付寶、橘子支、智付寶、國際連、台灣電子支付等 5 家專營電子支付業者。

金管會表示，包含本次核准的街口，目前國內共計已有 6 專營電子支付機構及 25 家兼營電子支付機構，顯示我國電子支付產業持續正面發展。統計去年 1-11 月，5 家專營電支機構交易金額共達 20.5 億元，會員人數 75 萬人，若包括兼營電子支付機構，去年前 11 月電支交易金額共 188.5 億元，使用人數 182 萬人。

金管會表示，街口資本額 5.1 億元，未來可以經營的業務項目包括代理收付實質交易款項、收受儲值款項及電子支付帳戶間款項移轉，拿到專營執照後，需在半年內開業。

街口支付創辦人是前中華開發總經理胡定吾之子胡亦嘉，2015 年 10 月上線以來，一開始也是主打餐廳的行動支付 APP，雖然街口支付支援的餐廳不如 Gomaji 多，但擴展至其他通路的速度快很多，例如全家、微風集團等各商場，全台已經有 5 萬多個據點與街口合作，讓街口 APP 下載數已破 60 萬，每月平均交易筆數已達近 200 萬筆，且每月仍快速成長中。現在再加入專營電子支付後，將更有助未來發展。