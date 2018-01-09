遠傳奪台灣網速王 平均下載、上傳網速較半年前升逾10%

電信業者衝刺用戶，除了費率要吸引人之外，在網路傳輸上更是要比快、比佈建的綿密度等，Ookla 旗下 SpeedTest 網站公佈 2017 年最新調查，遠傳 (4904-TW) 在去年下半年奪下台灣網速王，也是繼上半年後再度蟬聯冠軍寶座，包括平均下載、上傳網速都較 SpeedTest 網站 6 個月前的數據提升逾 10%；今年還有逾 600 萬的 3G 用戶等待移轉至 4G，遠傳在網速上奪冠，將有助吸引鞏固客戶及吸引攜碼的民眾。

根據 SpeedTest 網站公布的測試結果，遠傳速度得分 41.16，平均下載速度 46 Mbps，平均上傳速度 18.16 Mbps，兩項數值都是全台電信業之冠，下載平均網速大幅領先同業平均值近 1.5 倍。



根據 SpeedTest 網站數據，遠傳包括平均下載網速、平均上傳網速，都較 SpeedTest 網站 6 個月前所公布的數據提升逾 10%；這次調查數據是經過數百萬筆的測試，遠傳上傳速度達 18.16 Mbps，最能滿足用戶影音檔案快速上傳的需求。

Ookla 為全球上網測速的領導品牌，提供網路使用者最先進的寬頻測試和分析工具，平均每天在全球有數百萬人次的使用、測試，國內外媒體在進行網路測速評比時，也大都採用 SpeedTest 軟體的數據；根據 SpeedTest 網站說明，這份測試調查是透過電信業者所提供的下載速度和上傳速度來評分。

遠傳指出，為提供消費者最佳的 4G 上網服務，自 2015 年底取得 2600MHz 執照後，就積極建置 700MHz、1800MHz 與 2600MHz 的三載波 LTE 基地台，網速實測數據經多個第三方公正單位肯定。

遠傳表示，去年第 4 季率先在全台包括西門町、台北信義、台中逢甲、東海及高雄新崛江等全台 20 大商圈導入 LTE-Advanced 4x4 MIMO 技術，將網路極速提升至 800Mbps，往 1Gbp 之 LTE 先進服務網路前進，持續提供用戶最佳的網路使用體驗。