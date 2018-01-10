經濟及就業理想 香港2017年消費信心創10年新高

香港 1 月 9 日公佈的一項市民「消費者信心指數」的調查結果顯示，2017 年香港經濟及就業情況較過去數年理想，令市民對個人財政及整體經濟信心均有所改善，消費信心指數創下 10 年來新高，接近回到金融海嘯前的水準。

中新網報導，據香港民主建港協進聯盟 (民建聯) 公佈的調查結果顯示，香港市民「目前狀況指數」為 77，「消費者預期指數」為 88.7，「綜合消費者情緒指數」為 84，均持續從低位改善，較上次調查錄得升幅，再打破 2007 年後的記錄。

調查發現，過去一年個人財政狀況表示「轉好」的比例與上次結果相若，均為 19%，表示「轉差」的由 47% 減至 43%，表示「一樣」的有所增加，為 38%；展望未來一年的財政狀況，表示會「轉好」的由上次的 18% 微跌至 17.3%，表示「轉差」的由 34.5% 跌至 31.4%，而表示「一樣」的則由 47.6% 增至 51.3%。

對於未來一年的香港經濟前景，持「正面」看法的受訪者由上次約 25% 微增至 26.6%，持「負面」看法的受訪者比重則由上次約 36% 增至約 38%，顯示市民對香港短期經濟前景看法未有太清晰取向。

至於對香港未來 5 年經濟前景的看法，持「正面」看法的水準變化不大，約 23%，持「負面」看法的比例由上次的 36% 跌至 31%，顯示市民對香港長遠前景看法雖也審慎，但較短期展望相對樂觀。

民建聯在調查報告中指出，調查今年錄得的指數水準是過去 10 年以來最高紀錄，反映市民消費信心已較接近金融海嘯前的看法，但指數水準仍是呈 100 以下的悲觀情緒。市民對經濟前景仍未感樂觀，證實香港經濟及市民實質生活素質仍需進一步提升。

報告指出，中共十九大為香港帶來眾多新機遇，建議香港拓展「一帶一路」及粵港澳大灣區商機，持續強化香港金融產業，推進創科產業及落實智慧城市藍圖，促進高增值產業發展，積極推動旅遊業發展。

圖：香港城市大學商學院

另據香港城市大學商學院管理科學系統計諮詢中心公佈的 2017 年第 4 季香港「消費者信心指數」(CCI) 調查結果顯示，整體指數為 86.8，較第 3 季下降 3.4%，但仍處於近年高位。

從絕對水平來看，經濟發展、生活 (消費) 狀況及就業狀況分指數超過 100 分，表示港人對本地經濟發展、生活及就業狀況的較有信心；對物價狀況、購買房屋及投資股票的信心指數則低於 100 分，表示港人對這三項範疇的信心不足。

20017 年第 4 季 CCI「目前指數」91.4，較上季下跌 4.1%；而 CCI「預期指數」83.7，亦較上季微跌 2.8%，顯示市民對目前及未來 3 個月的情況的信心均較上季為低。

指數結果反映港人整體信心仍然不足。港人對購買房屋及物價狀況方面仍最為擔憂，而對經濟發展、生活 (消費) 及就業狀況則較為樂觀。在經濟發展、就業狀況、物價狀況、生活狀況及投資股票的信心指數較上一季度只有輕微波動的情況下，整體指數的變化動力來自於市民在購買房屋方面的信心大幅下跌。