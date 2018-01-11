〈英特爾處理器漏洞〉發布安全性更新後 英特爾：PC速度最多只減緩10%

英特爾 (INTC-US) 正在努力降低世人對修復晶片安全漏洞可能降低電腦運算速度的猜疑，特地在週三晚間發布測試結果指出，個人電腦不會受到太多影響，並承諾在對伺服器的影響上提供更多信息。

英特爾發布了一張數據表，顯示在安全性更新之後，較舊的處理器執行基本指令的速度最多降低 10%。此處所指的較舊型處理器涵蓋了三個世代處理器，最遠可以追溯到 2015 年，運行微軟的 Windows 10 和 Windows 7 桌面操作系統。

(圖取自英特爾官網)

英特爾數據中心部門高級副總裁 Navin Shenoy 表示：「我們之前曾表示，預計普通電腦用戶受影響的程度應該不是很大，我們今天公布的數據正好支持了對這些平台的預期。」他在聲明表示，「我們計劃未來幾天內公布針對伺服器平台的初始數據。」

上週，包括英特爾和微軟公司 (MSFT-US) 在內的全球最大的晶片製造商和軟體公司宣布了晶片上的漏洞，使電腦和智慧手機易受駭客攻擊。Google 研究人員去年發現，幾乎所有運行電腦和電話的處理器都可能讓網路攻擊者未經授權即可取得敏感數據。

英特爾的處理器是全球大多數個人電腦和伺服器的核心，對漏洞進行安全性更新的副作用進行評估是問題嚴重程度的重要指標。微軟的評估比英特爾更悲觀，特別是對於構成企業網絡骨幹的伺服器。

Shenoy 週三表示：「到目前為止，我們還沒有收到任何有關這些漏洞已被用於竊取客戶數據的消息。」