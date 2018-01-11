虛擬貨幣會成為「真正貨幣」嗎？高盛說YES

《彭博社》報導，華爾街大投行高盛證券 (Goldman Sachs) 在一份最新的研究報告中評估，目前虛擬貨幣雖然投機炒作味道濃厚、有央行監管壓力、貨幣穩定度低，在成為「真正流通貨幣」的道路上，出現了諸多阻礙，但高盛相信，虛擬貨幣最終肯定會成為「真正流通貨幣」。

雖然高盛二位分析師 Zach Pandl 與 Charles Himmelberg 認為，虛擬貨幣將能成為「真正貨幣」，但高盛亦在這份最新的研報上承認，虛擬貨幣目前仍面臨著許多壓力，如多國政府大力監管。

但高盛也認為，在目前市場狂瘋虛擬貨幣的趨勢下，再加上虛擬貨幣具有犯罪洗錢、逃稅、躲避資本管制等疑慮，政府與央行不出手監管，那才是不正常的事。

虛擬貨幣還有另一個重要問題，就是目前市場主流的虛擬貨幣，幣值波動性皆是過高，一個「真正穩定流通的貨幣」，並不能具有如此高度的波動性。

比特幣兌美元日線走勢圖 (近一年以來表現) 圖片來源：Investing.com

高盛同意，虛擬貨幣想要成為真正貨幣，那麼下一步即絕對需要降低波動率，使得虛擬貨幣與紙幣的波動性一樣穩定，才能有助於穩定虛擬貨幣的購買力價值，並有利虛擬貨幣的推廣與傳播。

綜合壓力與前景來看，總體而言，高盛認為虛擬貨幣要成為「真正貨幣」的這個問題，答案是可以肯定的，高盛表示，虛擬貨幣可以提供一個更便於支付的管道，成本也較為低廉、若虛擬貨幣可以提供投資人更好的風險調整後之報酬率，那麼虛擬貨幣確實能成為「真正流通貨幣」。