台幣升值及國際快時尚品牌競爭 金麗-KY 2017營收衰退19.4%

金麗 - KY(8429)2017 年 12 月合併營收達新台幣 2.42 億元，較 2016 年 12 月減少 25.32%；累計 2017 年全年合併營收為 40.29 億元，較去年同期減少 19.4%。

金麗 - KY 表示，國際知名快時尚品牌大舉進入中國市場，使得中國整體休閒服飾產業經營壓力與日俱增，加上今年以來新台幣升值不利因素影響下，致使金麗 - KY 12 月及全年營收分別較去年同期減少 25.32%、19.4%。



為緩和金麗 - KY 旗下雙品牌 G-Apple、e.t. 銷售表現減弱對集團影響，該公司除持續強化品牌廣告投放力道、針對品牌門市調整結構外，更將以品牌與代工發展，作為集團休閒服飾與美妝保養事業營運核心策略，積極爭取休閒鞋、美妝產品代工訂單，以期中和休閒服飾產業受國際品牌競爭的衝擊。



金麗 - KY 目前相對看好兩岸美妝產業，隨著現代人對於日常保健及美妝保養意識的提高，市場規模持續擴大所帶來的驚人商機，近年來積極跨入美妝保養領域，成立美妝自有品牌「MegustaMe 美愛美」，並於 2017 年第四季再推新品「樂萃市集」系列面膜，亦規劃進一步研發 2018 年各項系列商品，以增加「MegustaMe 美愛美」產品線廣度。



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