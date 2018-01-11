〈華為進軍美國受阻〉新機在美上市衝銷量 台供應鏈觀察後續

華為去年包括華為及榮耀品牌智慧手機全年發貨約 1.53 億支，市占率突破 10%，雖然傳出與美國電信商 AT&T 合作破局的消息，但是 Mate 10 Pro 攻美的計畫不變，並請出「神力女超人」Gal Gadot 擔任首席體驗官；受限電信商並不加入銷售下，華為今年攻美後的銷售成長力道，台廠供應鏈密切觀察中。

華為在打通北歐、西歐等高端市場後，將美國當成今年重點，原本傳將透過電信商銷售華為智慧手機，但是近期傳與美國電信商 AT&T 合作破局，外電報導另一大電信商 Verizon，也傳退出合作，華為消費者業務 CEO 余承東則在 CES 宣布，HUAWEI Mate 10 Pro 及 PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 10 將正式進入美國市場，顯然是計畫要藉此淡化與美電信商合作破局的利空。

華為已擠進全球前三大手機廠，僅次三星與蘋果，對蘋果全球第二的寶座虎視耽耽，全球品牌知名度由 2016 年的 81% 提升至 85%，在 Interbrand「2017 年全球最佳品牌排行榜」榜單中排名攀升至第 70 名，今年一開年就宣布加強進攻美國市場的火力，請出 Gal Gadot(蓋爾 • 加朵) 擔任美國市場首席體驗官。

華為 Mate 10 Pro 及 Mate 10 保時捷設計版強調與經典相機品牌徠卡的合作優勢，透過 AI 技術加持，打造新一代 AI 徠卡雙鏡頭，可以智慧辨識 13 種物體與場景，具備全球首款雙 f/1.6 大光圈鏡頭，支持 AI 快速翻譯技術，隨拍即翻。

Mate 10 Pro (6GB+128GB) 預計 2/4 起至 2/17 止，將在 Amazon、微軟、Newegg、Best Buy 及 B&H Photo 等電商平台預購，2/18 正式在美上市。目前為止，華為 Mate 10 系列在美國的銷售，並未與任何電信商進行合作。

華為每年對台採購金額超過百億美元，供應鏈包括股王大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW)、聯詠 (3034-TW)、矽品 (2325-TW)、欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW) 等。

去年在 HUAWEI Mate 10 系列旗艦機台灣上市發表會上，各上市公司董事長、總裁、總經理與執行長等層級的高層都出席華為發表會站台，尤以大立光董事長林恩舟首度在台灣為手機品牌廠站台最吸引注意，也可見台廠供應鏈對華為的重視。

由於美國智慧手機市場多數是透過電信商銷售，在缺乏電信商銷售通路助攻下，恐影響華為攻美力道，台廠供應鏈對此也高度關注。