創意去年狂飆 IC設計輪誰漲？

【撰文／黃清照】

IC 設計的創意去年前三季 EPS 3.6 元，市場以創意受益比特幣狂飆及 AI 雙利多題材，大漲到 323 元，元月 8 日收 281，而利多應會顯現在 Q4 營收，但 Q4 合併營收 36.389 億也只較 Q3 的 34.14 億季增 6.6％去年 EPS 約 4.9～5.5 元，取中間值 5.2 元換算本益比達 54 倍，今年法人估 EPS 約在 6～7 元，取中間值 6.5 元，今年本益比也達 42 倍，讀者可自行參考圖一從 A 大漲到 B 是處在一個絕對高基期。基於風險利潤比的考量，內行人將逢低布局低基期且低本益比股，矽創今年因擁有雙明星產品 EPS 較去年成長，且處低基期又屬低本益比，我判斷矽創今年將走大多頭年，建議讀者可開始布局。

矽創：今年受益零電容產品及進軍整合觸控暨面板驅動 IC 的高毛利產品的雙利多，今年 EPS 可達 7.6～8.2 元，股價低估：去年因手機市場漸飽和，及由功能性手機轉往高階智慧手機尚調整中，H1 EPS 3.12 元較去年上半年的 3.84 年減 18.75％不如預期，Q3 合併營收 26.431 億較 Q2 的 23.183 億季增 14％，但稅後淨利 2.4765 億較 Q2 的 2.07274 億季增 19.48％、EPS2.08 元皆吻合預期，Q4 為淡季，10、11 月營收各為 7.816、8.133 億各年減 20.38％、8.69％，然 12 月營收 8.4028 億月增 3.3％年增 11.93％優預期，主因是被動元件漲勢兇猛，導致系統廠備貨相對保守，影響供應鏈業績，可是矽創推出的面板驅動 IC 皆為零電容產品，反成為中低階智慧手機品牌的拉貨首選。

來源：《萬寶週刊》 1263 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》