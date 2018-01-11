勞基法完成修法 一零四預期人資需求提升有望挹注業績成長

受到一例一休修法影響，帶動人資顧問需求增加，一零四 (3130) 去年在平台暨顧問事業體營收成長超過 20%。一零四去年 12 月營收 1.30 億元，月增 8.77%，年增 18.16%；去年全年營收 15.38 億元，年增 5.72%。近日立法院又三讀通過勞基法修正案，一零四指出，新法上路前，企業人資部門、資訊部門及人資系統供應商，將更新人資的作業程序與系統設定，此外，舉行勞資會議將是企業適法營運不可或缺的法定程序。法人認為，在新法上路後，由於企業適應新法將步入一段適應期，有望帶動一零四人資顧問及管理系統服務需求提升，挹注業績成長。



一零四表示，網路事業體 12 月營收為新台幣 1 億元，占合併營收之 77.15%，較去年同期成長 7.83%。累計營收占合併營收之 82.22%，為新台幣 12.64 億元，較去年同期成長 2.92%。



而平台暨顧問事業體 12 月營收則為新台幣 3000 萬元，占合併營收之 22.85%，較去年同期成長 74.63%。累計營收占合併營收之 17.78%，為新台幣 2.73 億元，較去年同期成長 20.89%。







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