大同公司派、市場派隔空駁火 互控危害股東權益

大同 (2371) 公司派、市場派再掀戰局。市場派指大同忽視股東權益，現增案強渡關山，質疑董事長林蔚山通達案已違反金管會誠信原則審查規定；但公司派則反咬市場派擬召開股臨會的意圖乃傷害股東權益之舉，居心叵測，欠缺正當性。市場派欣同董事長林宏信指出，大同 11 年虧損共超過 330 億元，連續 16 年未發放股利，經營成績無法向股東交代。而大同看好綠能產業前景要股東一起往前衝，卻犧牲股東權益，踐踏股東血汗，強渡關山進行現金增資，違反金管會現金增資審查規定「公司實際負責人近期有無違反誠信之罪，經法院判決有期徒刑以上之罪」，呼籲金管會應嚴加審查。



針對大同現增案暫定每股價格 14 元，林宏信認為其所發布的重大訊息為違法之「不實重訊」，籲請主管機關、金管會及證交所立即查處。而禿鷹集團藉此機會放空套利，明顯存在內線交易、操縱股價等違法行為，嚴重影響所有股東及投資人之權益，也應嚴加追查。



大同近日則發出重訊表示，董事長林蔚山個人股票因通達案的假扣押，僅屬保全程序，並非喪失其所有權，並無「自動解任」之問題。而市場派揚言召開股臨會，全面改選甫於去年 5 月全面改選的全體董事，實為傷害股東權益之舉，更影響公司穩定經營，居心叵測。



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