KKFARM攜中信 國內首創區塊鏈音樂發行平台正式上線

KKBOX 去年甫成立的文化娛樂產業投資公司 KKFARM(科科農場) 今 (11) 日宣布，專為音樂創作人開發的數位音樂發行平台「Soundscape 在田」正式上線，並攜手 Bitmark 與中國信託啟動策略合作，運用 Bitmark 區塊鏈技術與中國信託的金流服務，打造全國首個將區塊鏈技術應用於音樂產業的商業智慧發行平台。

KKFARM 總裁黃凱偉表示，KKFARM 成立初衷是希望能打造共享的文化娛樂產業生態系統，而內容授權是其中十分重要的一環，為讓音樂人能 100% 掌握音樂版權，並自行管理所擁有的作品資訊，Soundscape 平台因此應運而生。

KKFARM 合夥人吳柏蒼指出，音樂人可透過 Soundscape 將音樂作品發行至國際各大數位音樂平台，並縮短過往上架發行時的繁瑣流程，且使用者還能透過系統的儀表板即時監控與分析作品表現，透過數據分析，更能洞悉聆聽者的行為，掌握聽眾喜好並預測市場走向。

而在 Soundscape 平台中，區塊鏈新創公司 Bitmark 與中國信託也扮演相當重要的角色，KKFARM 與 2 家公司啟動策略合作，打造台灣首次音樂產業跨界應用，Soundscape 也是國內首個擁有區塊鏈版稅結帳機制的音樂發行平台，藉此突破數位音樂產業的痛點，讓更多權利人獲得保障。

展望未來，黃凱偉表示，KKFARM 的目標藍圖是創造一個完整的音樂區塊鏈生態體系，下一步將進行「區塊鏈授權計畫 (Muzeum)」，該計畫已於去年獲文化部補助，是利用區塊鏈運行的人才合作與內容授權平台，預計將在今年第 2 季推出，盼能利用區塊鏈技術解決音樂授權痛點。