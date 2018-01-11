花旗私人銀行：看好內地金融股 首選中資券商股

A股將於6月「入摩」，花旗私人銀行亞太區投資策略師彭程表示，現時A股在全球MSCI比重只佔0.08%，但在全球市值中，A股市值佔比達11%，兩者差距大，相信未來中國A股佔MSCI權重將會大幅上升。

他續指，對金融板塊尤其看好，當中首選中資券商股及內銀股，主要在全球利率上升及貸款需求增加等因素帶動下，利好金融業盈利，加上內銀現時市帳率與亞洲(日本除外)銀行業差距大，隨著內銀資產質量逐步改善，槓桿及壞帳問題雖未可在今明兩年內完全解決，但目前已向好方向發展，相信內銀或會再重估，投資者料會追落後，投資更多有價值股份。除看好內銀外，彭程預計工業股，包括鋼鐵、水泥及煤炭行業亦可受惠於內地持續去槓桿。

至於港股方面，他指，今年港股最大事件就是港交所(00388-HK)進行市場改革，相信可吸引更多同股不同權的新經濟公司來港上市，此外日前也傳出中央正考慮讓「一帶一路」內較優質的企業來港發行人民幣計價的IPO，預料今年港股仍會維持上升趨勢。

花旗私人銀行發布2018年環球市場展望，在環球經濟持續擴張及各國央行逐步收緊貨幣政策下，預測今年環球股市增長8%，但需注意市場波動亦料會加劇。

文：黃和美

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