東哥遊艇2017營收36.2億創新高 預期2018營運勝去年

豪華遊艇製造商東哥遊艇 (8478) 去年 12 月合併營收 5.5 億元，月成長 2.5%。去年全年合併營收 36.2 億元，年成長 30.6%，創新高。但東哥今 (11) 日盤中股價表現疲軟。

東哥表示，近年來美國經濟景氣良好，帶動美國遊艇市場新船交易熱絡，受惠於遊艇銷售量增加，及第四季為傳統交船旺季，東哥 12 月合併營收維持旺季水準。東哥專攻豪華遊艇設計生產、銷售及代理，製造船型從 70 呎 - 120 呎中大型為主，2017 全年交船數量由前一年 13 艘增加至 21 艘，其中 85 呎以上大型遊艇占了 11 艘。



東哥以自有品牌「Ocean Alexander（OA）」行銷美國市場近 40 年，了解豪華遊艇市場動態及客戶需求，營運模式異於同業，採半客製化計畫性生產，依最新美國 US Coast Guard 調查顯示，OA 70 呎船型之市占率由去年的 5% 快速增加至 13%，為全美前三名；而 OA 85 呎船型之市占為 20%、100 呎以上船型為 56%，皆為全美第一大。



展望 2018 年，東哥持樂觀正向看法，台灣產能雖滿載，現正進行擴建新廠，2016 年合併美國佛州新廠 MIBW 後，規模經濟綜效已展現；同時將持續強化維修服務等效益陸續貢獻下，預期 2018 年整體營運將優於 2017 年。



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