中國租房壓力最大在北京

騰訊財經今 (11) 日報導，2017 年對於租賃市場而言是不平凡的一年，從「租售同權」到 「 長租公寓 」 ， 「 租 」 這個字眼頻頻進入大眾視野。而這些，對於身處租房環境中的大部份租房青年們，又有何種影響？ 由騰訊房產發布的《2017 租賃時代白皮書》於 1 月 11 日今日發布結果，調查顯示，75.5% 的網友拒絕一輩子租房過日子，意即想當有殼蝸牛，擁有自己的房子。

根據該白皮書，在一線城市奮鬥的青年，除在享受著大城市的城市福利之外，還承擔著遠遠高於全國平均水平的房價。

在中國 超 7 成網友租金在 2000 元人民幣以下，其中 40.9% 的網友租金在 1000-1999 元 人民幣 之間，31.8% 的網友租金在 1000 元 人民幣 以下。另外，15% 網友房租在 2000-2999 元人民幣 之間，房租在 3000-3999 元人民幣 以及 4000 元人民幣 以上的的比例較低，分別是 6.2% 和 6.1%

北京、上海、深圳等一線城市則大有不同。房租在 1000-3000 元人民幣 之間為主力軍，分別占比 50%、57.6%、54.2%。且房租在 3000 元人民幣 以上的亦不在少數，分別為 44.4%、35.8%、27.7%；值得注意的是，北京房租超過 4000 元人民幣 的比例為 26.4%，遠大於上海的 18.7% 和深圳的 17.3%。

對於房租占月收入比重，全中國，超過五成網友房租占月收入 10%-30%，24.9% 網友是房租占月收入的 30%-50%。房租占比 10% 以下的比例為 13.3%，房租占收入一半以上比例最少，為 7.8%。

具體到一線城市，房租占比比例與全國情況相似。北京、上海、深圳房租占月收入 10%-30% 之間的比例分別是 39.9%、44.4%、55.7%；房租占月收入 30%-50% 之間的比例分別是 33%、34.2%、23.1%。總體來說，深圳房租占月收入比例與全國情況更為相像，而北京、上海則在 30%-50% 占比區間更高。

此外，依照該白皮書，儘管長租公寓成為中國房地產的焦點詞之一，但僅有 8.9% 的網友目前租住的房子為長租公寓，占比最大的仍然是普通住宅，比例為 80.5%。超 6 成網友認為長租公寓租金高並且收費不規範；而房源少、長租公寓並不長以及公共配套資源不匹配皆成為阻礙網友入住長租公寓的主要原因。

對於目前中國大力租賃市場，目前並未顯現出較大的功效。75.5% 的網友都拒絕一輩子租房過日子。其中 47.2 的網友認為只有買的房子才能夠給予安全感，28.3 的網友則認為雖然中國提出租購同權等一系列政策，但實施起來會有一個漫長的過程。