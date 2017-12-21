習經濟政策起航 中國房產龍頭碧桂園打造長租品牌

上海證券報今 (21) 日報導，中央經濟工作會議提出 2018 年要做好 8 項重點工作，其中一大亮點在於，中央第一次提出長期租賃的概念，有分析人士認為，租賃市場發展將成為 2018 年住房制度改革的核心內容，，在「 租購並舉 」政策鼓勵下，未來中國 10 年住房租賃將迎來 4~5 兆人民幣的市場規模。

報導指出，中央經濟工作會議提到，要發展住房租賃市場特別是長期租賃，保護租賃利益相關方合法權益，支持專業化、機構化住房租賃企業發展。完善促進房地產市場平穩健康發展的長效機制，保持房地產市場調控政策連續性和穩定性，分清中央和地方事權，實行差別化調控。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進在接受上證報記者採訪時表示，「此次會議關注租賃市場，說明政策層面高度重視。租賃市場發展將成為明年住房制度改革的核心內容。」他認為，此次中央首次提到 「 長期租賃」概念，預計後續會有各類支持性政策出現。

鏈家研究院首席市場分析師許小樂也表示，此次會議更加強調 「 租購並舉 」 ，體現出房地產政策從需求端調控轉向從供給端調控。通過規範和發展租賃市場，讓租賃成為解決居住問題的重要途徑。

許小樂認為，未來 「 住房問題 」 與 「 房地產問題 」 可能被區分對待，政府重點對低收入人群、流動人口提供保障性的租賃產品，而中高端的改善性需求將更多由市場決定。

據報導，中國國務院發展研究中心市場經濟研究所房地產研究室副主任劉衛民在接受上證報記者採訪時表示， 「 租購並舉 」 是當前房地產供應體系改革和完善的最大亮點。目前市場上已經形成了相當大的存量住房，為發展租賃市場提供了良好的物質條件。

有行業人士分析，在「 租購並舉 」政策鼓勵下，未來中國 10 年住房租賃將迎來 4~5 兆人民幣的市場規模，較 2016 年的 1.38 兆人民幣有巨大成長空間。

在劉衛民看來，發展長期租賃主要有兩個辦法：一是對於現有的存量住房市場來說，要引進社會資本，讓機構化資本建立一些具有示範效應的長租公寓，比如人才公寓、新市民住房等；二是引導二手住房租賃市場更加規範和健康發展。

而中國房產龍頭碧桂園 (2007-HK) 集團於 20 日發布長租品牌發展策略，其長租品牌「BIG + 碧家國際社區 」將融合居住、物業、金融、商娛、健康等多元化內容於一體，提供跨區域、跨業態的多元「寓樂 」體驗，力爭三年內建設 100 萬套長租公寓。未來，碧桂園將發揮自身規模優勢，圍繞中心城市，利用多元化土地儲備，打造長租城市。

據報導，碧桂園計劃在 2020 年建設 100 萬套長租公寓，其中 40 萬套自主開發、60 萬套靠創新模式拓展。