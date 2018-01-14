謝金河：價值股會逐漸受青睞

【文／謝金河】

一元復始，萬象更新，進入二○一八年全球股市噴出長紅大漲，其中道瓊指數已大漲六六六．五八，漲幅達二．七％，Nasdaq 大漲三．七七％，Nasdaq 100 指數漲四．四％，費城半導體指數更是大漲五．五五％，FAAMG 五檔個股，除了 Apple 外，不斷創歷史天價，像 Amazon 漲到一二五九．三三美元，市值超過六○○○億美元，今年只有幾個交易，漲幅已達七．六五％，這跟領導港股大漲的騰訊一樣，今年以來，恆生指數大漲一○九二．二六點，漲幅三．六五％，但騰訊漲了九．三一％。

台股開年迄今，也跟上國際股市的節拍，邁出雄健的腳步，到元月九日為止，台股加權指數漲了二七二點，漲幅二．五六％，櫃買指數小漲一．七八％，摩台指數漲了二．七八％，外資重新進場，帶動權值股上漲，這回摩台指數再度領先。不過，回頭檢視一下，二○一八年開年以來個股的生態，台股出現了跟過去完全不同的樣貌。

大家過去最熟悉的三大權值股，台積電外資繼續加碼，今年漲了十二．五元，拉出五．四五％漲幅，表現優於大盤，但是大立光跌了二七五元，跌幅六．八四％，去年底已大跌，進入二○一八年跌勢依舊。而鴻海繼續跌了三．四元，跌幅三．五七％。三大權值股有兩檔個股表現十分弱勢；另外，去年漲幅驚人的個股，像康控ＫＹ，元月來已跌掉八五．五元，跌幅二四％；記憶體的旺宏跌七％；而有 VCSEL 概念的穩懋跌四．五％，IET-KY 跌六．八％，光通訊的眾達ＫＹ跌四．二％，華星光跌七．七％；光環跌四．六％；另外，漲價效應的 MOSFET 概念股，尼克森跌九％，大中跌四．六％，有電池題材的美琪瑪跌五．九三％，康普跌二．一八％；矽晶圓的環球晶、台勝科，及被動元件的國巨、智寶等維持漲勢。

噴出股猛烈回挫

從這個情況來看，去年漲勢凌厲的個股在開年之初，大多數都出現跌勢，元月九日在年初突然大漲的日馳、易華電也都突然殺到跌停，這種噴出股都出現猛烈回挫架式，可以看出市場對高基期股有一股不安的感覺，最近我在ＦＢ上提醒大家追逐四二○元的國巨要十分小心，因為被動元件門檻不高，只是需求增加，日本大廠沒有擴產效應，一旦產能開出，市場很容易滿足，因此，股價衝高，追高其實非常危險，特別是股價到了高檔，利多滿天飛，像奇力新併美磊；如果國巨股價只有十幾元這是好事，但到了高檔錦上添花，反而有很大後座力，當年被動元件飆漲，我對禾伸堂從九九九元一直跌到十六．五元，華新科從三二八元跌到五．四二元，印象非常深刻，特別提醒大家，買股票一定要看基期，尤其是年線的乖離。

像去年美琪瑪飆向一五四．五元，那時年線在四三元，玉晶光飆向五九六元，那時年線在二一八元，康控拉到六二四元，年線在一七五元，這次遊戲橘子漲到一一九．五元，年線在四六元，這跟去年大宇資漲到二六四．五元，年線仍在一二二．五元，股價漲得太急太猛、太陡，或是基本面跟不上來，像市場狂炒力山到七五元，但力山前三季ＥＰＳ才○．八六元，這次大炒日馳，這家昔日低價十幾元的自行車零組件廠，今年業績好轉，但前三季ＥＰＳ二．一八元，股價衝到八三．五元，也是太過 OVER，況且漲到八三．五元，年線還在二八元，一般投資人追高，有如把自己送上斷頭台，這是台股上了萬點之後，大家必須要有的防身術。

挑選高淨值的低價股

大家要記得飆漲的個股命運都很坎坷，像基亞漲到四八六元，浩鼎漲到七五五元，市場如癡如醉，如今呢？想想那些當年天價股，像同致拉到五九五元，現在在一五○元左右，漲到四二八元的為升現在股價剩一半。遊戲機的鈊象兩年前漲到三二二元，現在也回到一五○元左右，這是我對高價股一直戒慎恐懼的主要原因。

孫文雄社長逝世已八個多月，最近會計部門找出孫社長生前幫公司買的一些長期投資股票，這裡面的投資組合都是高淨值的低價股，孫社長選中的公司有高雄銀、嘉泥、中纖及新興航運，像嘉泥每股淨值二六．三三元，現在十三．七五元，股價淨值比大約只有○．五，中纖每股淨值十八．二元，股價不到十一元，新興航運每股淨值二七．四九元，股價在二○元左右，而高雄銀每股淨值十四．一三元。

我仔細把孫社長的投資組合研究一下，他垂青的一定是沒有人要的低價股；二是他選中的都是淨值高於股價的公司；三是這些公司都能配現金，像高雄銀去年配○．六元，嘉泥○．二元，新興航運○．七元，只有中纖沒有配；四是他選中的公司成本比大股東還低，像高雄銀去年配○．六元現金，完成十八億元現金增資，每股十元，把資本額增加到一○○億，這是政府出錢，每股十元面額，現在以九．三八元買進高雄銀，比政府大股東還便宜，更何況高雄銀每年ＥＰＳ都在○．七元以上，而且帳上還有一○八○○張高鐵，也是期交所、集保、國票證券、財金資訊、台灣金聯股東，這種低於淨值很遠、價值被低估的個股，市場投資人不愛，但孫社長最愛。

來源：《先探投資週刊》 1969 期

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