〈觀察〉拚創新辦電競賽 拉攏年輕族群 老行庫也有新思維

數位化趨勢來臨，連傳統的金融業也抵擋不了這浪潮，大型銀行機構積極與國際三大行動支付合作，中小型銀行則與金融科技業者接觸，試圖設計出全數位化的申辦系統，至於傳統老行庫，想要拉攏年輕網路世代，也出奇招、拚創新，兆豐銀就辦電競大賽、華南銀舉辦 FinTech 競賽等，積極吸引年輕人目光。

根據國發會統計，20 歲至 39 歲年輕族群行動上網比率最高，同時也是重度數位化使用者，而這批年輕世代，正是數位化浪潮下，多數銀行覬覦想要擴展的客群。

然而，想要增加年輕客群，銀行不外乎建立品牌能見度，例如透過贊助、舉辦活動、甚至推廣新業務或商品服務，但不同於其他民營銀行，公股行庫在行銷策略上，相對「有包袱」，一方面得配合政府行事，另一方面則是存戶結構偏向中高齡，推動數位化相對有難度。

不過，觀察近幾年，在主管機關政策逐步鬆綁下，提供金融創新實驗平台，並喊出 2025 年行動支付普及率要倍增等口號下，「創新」思維，已在金融業裡發酵。各家銀行陸續成立數位金融、資訊部門等，激發創意，拉攏新客群，即便是老行庫，在這波新趨勢下，也逐漸解開包袱，積極拚創新。

兆豐銀行就跌破大家眼鏡，創國銀先例舉辦電競大賽，由旗下兆豐銀行文教基金會舉辦第一屆「兆豐銀行盃電競大賽」，並祭出大專院校電競盃賽最高總獎金新台幣 60 萬元。兆豐銀看好電子競技去 (2017) 年正式被體育署納入運動產業，除了扶植電競人才與產業發展，同時也想拉近與年輕客群的距離。

華南金控也連續兩年舉辦金融科技創新競賽，以「FinTechers 校園大進擊」為號召，巡迴北、中、南共計 29 所大專院校，與新創團隊業師透過實務經驗與學生交流，而華南金也透過競賽進行人才募集計劃，入圍決賽的同學，未來 3 年內可享免筆試，面試通過就可進入華南金工作，用畢業即就業，吸引年輕人目光。

而第一銀行則經營臉書粉絲團表現亮眼，第一銀行第 e 好康粉絲人數高達 64 萬人，僅次於中國信託優惠情報 “讚”65 萬人。一銀粉絲專頁經營者為內部員工，為了與網路世代溝通，發文內容及溝通語言也讓他們花盡心思，最後透過數據分析，發出小資族理財心法、分行美食等貼文，一天內讚按數暴衝，累積一群忠實粉絲。

從兆豐銀舉辦電競大賽，華南金深入校園，第一銀成立臉書粉絲專頁等作法可發現，這些老行庫革新的作法，都看好年輕族群是未來必要拓展的客群，但最後要如何與民營銀行競爭，成功拉攏這群年輕人，就要看老行庫激發的創新思維，年輕人買不買單。