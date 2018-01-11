台灣主要報紙重要財經新聞 2018年1月11日

去（2017）年上市櫃公司營收成績單出爐，12 月合計營收意外衝出 3.2 兆元新高，累計全年更飆上 32.6 兆元、年增逾 7％，並刷新 2014 年的 30.77 兆元，月、季、年一舉改寫 7 項歷史紀錄，12 月營收創高家數也達 115 家，基本面復甦力道強勁。

立法院昨三讀通過《勞基法》修正案，「夾帶」民進黨團修正動議新增條文，明訂勞工加班後，經勞資同意可用補休代替加班費，且只須以實際加班時數換算補休時數（即 1 比 1）。學者痛批新法讓僱主「加班不用給錢」、周休二日形同崩盤。

鴻海昨（10）日公布去年 12 月合併營收為 6,751.41 億元，創新高，超乎市場預期，月增率為 18.5%，年增 50.2%，打破過去三年 12 月營收下滑走勢，去年第 4 季、去年全年合併營收也都寫下新猷。

聯合報

「二度修勞基法 造成社會不安」總統、賴揆向國人致歉

企業要 5 毛 政府給 1 塊！ 加班費恐走入歷史...

加班費換補休入法 勞團怒：宣告周休 2 日瓦解

經濟日報

32 兆 上市櫃去年營收創高

鴻海大驚奇 上月破紀錄

台股決勝 外資丟公股撿

蘋果日報

勞基法鬆綁 3 月上路

資方讚彈性變多 加班上限仍不足

「加班不用給錢」1：1 換補休挨批

中國時報

加班換補休 當年度須結清

憂貧老逾 4 成認退休金不夠用

多元債券 ETF 基金 選擇更靈活

工商時報

勞基法修正三讀 三月一日上路

上市櫃去年營收 32.6 兆 七創新高

民國 106 年稅收創新高 實徵 2.23 兆 超徵 774 億

自由時報

勞基法增彈性 3 月上路

解決企業五缺 政院全台巡迴對話

在閣揆被 AI 取代前… 賴︰力推政務 打造智慧國家