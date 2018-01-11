〈房產〉去年北台灣單價最高建案 松山區包辦冠、亞軍

據住展雜誌統計，2017 年北台灣單價最高價的新建案排行榜前五名，前二名均由松山區建案拿下，也是松山區首次包辦冠、亞軍；最高價建案為華固建設 (2548-TW) 的「華固名鑄」，平均開價每坪 260 萬元。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，2017 年最高價建案較前一年每坪低了 20 萬元，但今年因北市頂級豪宅陸續釋出，最高開價可能突破歷史新高。同時，排行榜內前三名的平均開價，都是該路段歷史新天價。

住展統計，2017 年北台灣新建案平均開價最貴的建案，由松山「華固名鑄」以每坪 260 萬元拔得頭籌，「潤泰敦峰」以每坪 230 萬元坪居次，第 3-5 名依序是大安區「瑞安自在」每坪 175 萬元、中正區「PARK 259」的每坪 169 萬元、大安區「Lavie 敦南」每坪 160 萬元。

其中，「華固名鑄」與「潤泰敦峰」都屬於豪宅產品，「瑞安自在」則是換屋型產品，至於「PARK 259」與「Lavie 敦南」則是以小宅為主的建案。何世昌指出，雖然 2017 年是「讓利年」，但排行榜內前三名的平均開價，都是該路段的歷史新天價，顯示仍有業者寄望提高建案價值來拉高售價，並不是所有業者願意屈從市場降價趨勢。

何世昌解釋，信義區和大安區未能拿下最貴建案，是因信義區去年零推案，沒有新建案公開，自然無緣入榜；大安區去年推案多為一般型產品，沒有出現超高單價豪宅案，以致於把最高價寶座讓給松山區。

何世昌進一步指出，隨著北市房市由去年的「讓利年」，轉為今年的「豪宅年」，信義區與大安區有數個頂級豪宅將陸續釋出，包括大安區「One Park Taipei 元利信義聯勤」、「Diamond Tower」，以及信義區「陶朱隱園」、「冠德信義」，開價可能會突破天際線，強勢挑戰最高價的桂冠。