凱羿-KY今日以每股156元掛牌上市，開盤即跳升至210元以上

【財訊快報／李娟萍報導】凱羿 - KY(2939) 今日以每股 156 元掛牌上市，一開盤即跳升至 210 元以上，演出亮眼的新股上市蜜月行情。該公司是第一家直效行銷供應商，以電視購物、網購、郵購等頻道為主要銷售通路，設計、開發生活用品在全球通路銷售。凱羿 - KY 去年 12 月合併營收 3.44 億元，較上月成長 43.4%。累計 2017 年全年營收 56.04 億元，年增 49.57%。



凱羿 - KY 因客戶已去化庫存，又逢美國感恩節、黑色購物節的購物旺季，客戶積極回補庫存，拉升凱羿 12 月營收至 3.44 億元，為近三個月最高。法人預期，客戶回補庫存集中於 2017 年 12 月及 2018 年 1 月出貨，預料 2018 年 1 月營收展望樂觀。



凱羿董事長蔡謀燦指出，凱羿為全球直效行銷產品及行銷方案的提供者，設計、開發生活用品於全球 65 國直效行銷通路銷售，每年推陳出新 150~250 項熱銷產品，產品均有專利保護，在市場上得以保持領先地位。上市後將秉持公司治理精神，兢兢業業經營好公司。



凱羿 - KY 與美國最大衛星電視購物商 TriStar 合作創立 Copper Chef 品牌，產品涵蓋鍋具、刀具、烤盤、電磁爐等一系列廚房用品，銷售組合超過 50 種，創下銷售佳績，成為凱羿的主力產品。



TriStar 除了衛星電視購物與購物頻道的通路之外，亦連結網路購物通路 Amazon、實體通路 Sam''s Club 與 Wal-mart 等，即 Copper Chef 品牌於全美為整合虛實通路的全方面銷售，可滲透至各種終端零售通路，虛實整合通路銷售模式，也將是凱羿在各國行銷產品的利器。



Copper Chef 將於第一季推出第一代功能性鍋具新品，以及第二代鍋具及電器產品，正式開賣後帶動熱銷話題將值得期待。



Copper Chef 熱賣之餘，凱羿在廚房用品以外的生活用品亦持續有新品項上市，包括居家型燙衣機、手動掃地機、玩具車、寵物餐盤、魔術水管、涼風扇等等，也都同時熱銷。其中生產居家型燙衣機、手動掃地機的自有生產基地鑫捷凱產能已呈滿載。



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