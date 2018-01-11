虹揚-KY車用市場報佳音 打入美、韓車廠

二極體廠虹揚 - KY(6573-TW) 進軍車用領域報佳音，其車用整流元件已陸續打入知名車廠，包括美國克萊斯勒 (Chrysler)、韓國大宇 (Daewoo)、現代 (Hyundai) 等車廠。虹揚 - KY 表示，今年將以開發電動車及充電樁相關應用零件市場為首要目標。

為了對抗空污與節能，電動車已為各國的發展趨勢，加上智能 3C 及家電產品等需求，使整流二極體、橋式整流器等相關產品市場需求倍數增長，連帶其材料也供不應求價格高漲，相關二極體廠商多隨之全面調漲。

虹揚 - KY 表示，目前先僅針對部分關鍵項目與客戶調整價格，儘量維持市場競爭力與為客戶分享利潤，而價格調漲只是為了反應前端金屬材料與礦材的價格調升，預料將有利於今年營收成長。

虹揚 - KY 去年 12 月營收表現出色，較 11 月營收增長 10.2%，達 2.01 億元，更較 2016 年同期的 1.58 億元，成長 27.4%，累計去年全年營收為 20.85 億元，年增率 7.2%，也是首度突破 20 億元大關。

展望今年，虹揚 - KY 表示，今年的營運規劃，將全力拓展車載用電子裝置與電動車充電裝置等市場，專注於橋式整流器與整流二極體的客戶開發，以迎合市場趨勢。