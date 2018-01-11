鴻海營收走高激勵 大立光盤中重回3800元

股王大立光 (3008-TW) 今 (11) 日將召開線上法說，在蘋果 iPhone X 組裝廠鴻海 (2317-TW) 公布該公司 12 月營收創新高，以及外資對於大立光轉為買超帶動，大立光今 (11) 日股價走強站上 3800 元，盤中最高價達到 3875 元。

蘋果 iPhone X 新機在去年 11 月 3 日正式上市，目前來自市場通路回報銷售狀況，出貨已較先前順暢，在蘋果官方對 iPhone X 數字尚未正式公布前，各方估計數字不一，證券分析師張陳浩仍然認為，大立光去年 12 月營收較 11 月下滑，但鴻海營收創高，顯示零組件廠營收在 12 月前已先見到高點，不排除今年 1 或 3 月蘋果 iPhone X 零組件廠可望出現另一波營收高峰。

同時，對於大立光股價的今天早盤走強，張陳浩也認為，市場可能對大立光在法說會釋出利多而提前壓寶。

大立光去年 12 月合併營收達 48.78 億元，月減 13.14%，年減 10.43%，為去年 7 月以來低點，第 1 季進入傳統淡季，大立光表示，今年 1 月營收將持續下滑修正。

大立光去年第 3 季單季營收 149.18 億元，稅後純益 77.69 億元，每股稅後純益 57.93 元，優於第 2 季 35.05 元，也高於 2016 年同期 51.89 元。累計 2017 年前 3 季營收 370.39 億元，稅後純益 173.68 億元，年增率 21.6%，每股純益 129.48 元。

若投資人看好大立光後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如大立光富邦 76 購 12(070588-TW)、大立光群益 74 購 02(062090-TW) 與大立光群益 76 購 08(062259-TW) 等。

大立光相關權證。(資料來源：鉅亨網整理)