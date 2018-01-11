商店街強攻第三方支付 先結盟華碩

商店街市集 (4965-TW) 旗下子公司 PChomePay 支付連今 (11) 日宣布即日起為華碩 (2357-TW) 官方購物網站 ASUS Store 提供金流服務，商店街也宣告，PChomePay 今年起將積極爭取更多電子商務平台服務的機會。

PChomePay 支付連總經理蘇芸表示，PChomePay 自 2017 年下半年起開始走出集團，大舉外接台灣其他的電商平台，目前已串接超過 300 家的網路購物商城，包括 AnyBuy 購物網、千巧谷烘培工場、兄弟事務機器等，此次與華碩合作，對未來業務的拓展極具重大的意義，未來消費者在 ASUS Store 購物時，可透過 PChomePay 完成交易。

PChomePay 支付連宣告，2018 年支付連將從集團內走到集團外，將積極推動網路金流服務延伸至台灣的各個電商場域。

PChomePay 目前在 PChome 集團內已串接露天拍賣和商店街個人賣場，會員數突破 520 萬人，是台灣最大的第三方支付服務平台，目前提供給 API 串接廠商選擇的金流服務，包含 ATM 轉帳付款、餘額付款、信用卡一次付清與分期付款 (3、6、12 期)，以及多達十八家銀行帳戶扣款的支付連銀行支付。