免運策略發威 商店街個人賣場商品創2億件里程碑

商店街個人賣場 (4965-TW) 今 (9) 日宣布商品數突破 2 億件里程碑，穩居台灣物件數最多的行動賣場冠軍寶座外，展望後市，商店街將整合集團資源提供支付連金流服務，藉此提供消費者更多元的付款服務。

商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，物件數是網路銷售的重要指標之一，在 2016 年 11 月全站商品數突破 1 億件後，僅僅一年多的時間內，物件數即達成翻倍成長的目標，顯示個人賣場在激烈競爭的市場中，仍吸引更多賣家進駐。

商店街分析，由於超取 0 元免運優惠延長，讓精打細算的網購消費者對個人賣場下單購物的黏著性增強，進而吸引更多賣家進駐個人賣場。

目前個人賣場物件數達 2 億件，以女性用品類、食品類和生活居家是前三大品類，其中，女性用品 (美妝保養、女性服飾、包包與鞋子) 約占 40%，食品類與和生活居家約各占 20%。

觀察個人賣場 2017 年熱銷商品 10 大商品，美妝類以氣墊粉餅最受女性消費者喜愛，全年銷售超過 5000 萬顆；食品類則以零嘴飲品最熱銷，而日本午後紅茶 / 奶茶系列飲品在去年也賣出超過 3000 萬罐；而生活居家類的洗衣球從第一代熱銷到最新的第三代，截至去年已賣出超過 4300 萬組。

從排行榜可發現，女性客群持續是電商平台的消費主力。