凱羿-KY上市大漲逾3成掀蜜月行情 抽到現賺5.7萬元

百貨股新星凱羿 - KY(2939-TW) 今 (11) 日興櫃轉上市，以每股 156 元掛牌，早盤即掀起強勁的蜜月行情，開盤價 213.5 元，漲幅逾 35%，等於抽到的投資人每張現賺 57500 元，盤中最高來到 216.5 元，隨後在 213 元附近狹幅震盪。

凱羿甫公布去年 12 月合併營收 3.44 億元，月增 43.39%，年減 12.16%，全年合併營收 56.04 億元，年增幅高達 49.57%。

凱羿表示，月營收連 4 月較去年同期衰退，是因去年第 4 季初客戶去化庫存，不過，12 月起逢美國購物旺季，客戶再次積極回補庫存，月營收已回到 3 個月來高點，且拉貨效益可望持續在 1 月的業績中發酵。

凱羿是全球直效行銷產品及行銷方案的提供者，設計、開發生活用品於全球 65 國直效行銷通路銷售，每年推陳 150-250 項熱銷產品，產品均有專利保護，因此在市場上得以保持領先地位。

凱羿近年來與美國最大衛星電視購物商 TriStar 合作，創立 Copper Chef 品牌，產品涵蓋鍋具、刀具、烤盤、電磁爐等一系列廚房用品，銷售組合超過 50 種，成為凱羿最主要的銷售動能，帶動凱羿已連續 2 年獲利超過一個股本。

TriStar 除了衛星電視購物和購物頻道的通路，也連結網路購物通路 Amazon、實體通路 Sam’s Club 和 Wal-mart 等，使 Copper Chef 品牌具備整合虛實通路的全方位銷售，可滲透至各種終端零售通路。

展望後市，凱羿指出，Copper Chef 將於第 1 季推出第一代功能性鍋具新品，以和第二代鍋具和電器產品，持續為成長增添動能。

除了鍋具產品，凱羿於生活用品也持續有新品項上市，包括居家型燙衣機、手動掃地機、玩具車、寵物餐盤、魔術水管和涼風扇等，其中生產居家型燙衣機、手動掃地機的自有生產基地鑫捷凱產能已呈滿載。