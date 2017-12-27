最賺錢的百貨股來了 凱羿-KY預計1/11上市 承銷價156元

即將上市的百貨類股凱羿 - KY(2939-TW) 初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣作業於今 (27) 日完成開標，全數競拍成功，得標均價 187.54 元，凱羿也將於 12 月 29 日至 2018 年 1 月 3 日辦理公開申購，申購張數為 724 張，並於 1 月 5 日公開抽籤，每股承銷價為 156 元，預計於 1 月 11 日掛牌上市，將是最賺錢的百貨股。

凱羿此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股 4025 張，其中 2898 張採競價拍賣圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格件共 1195 筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，得標共 294 筆，最低得標價為 181.70 元，最高得標價為 200.00 元，各得標單的價格和其數量加權平均價格為 187.54 元，高於最低競價拍賣承銷價格的 1.44 倍。

凱羿是全球直效行銷產品和行銷方案的提供者，去年的合併營收 37.47 億元，每股純益 (EPS)13.88 元，今年前 11 月合併營收 52.6 億元，年增幅 56.77%，前 3 季 EPS 16.42 元。

法人指出，以其今日興櫃收盤價 206 元來看，凱羿目前本益比僅 10 倍左右，加上連續 3 年股利配發率均超過 80%，是投資圈高度看好的高殖利概念股之一；另一方面，若與目前百貨股中前 3 季 EPS 最高的寶雅 (5904-TW) 相比，不排除後續可見比價效應。

觀察目前處在百元俱樂部的百貨股前 3 季 EPS，寶雅為 10.79 元，統一超為 8.29 元、富邦媒 (8454-TW)6.47 元，全家 (5903-TW)4.7 元。

凱羿是全球直效行銷產品和行銷方案的提供者，設計並開發生活用品於全球直效行銷通路銷售，產品分為廚房用品、家居用品、美體養護、運動器材和電子電器五大類，歷年營收貢獻大於 100 萬美元的熱銷商品品項由 2014 年的 12 項大幅增加至 2017 年截至前 3 季的 31 項，使業績成長快速。

凱羿 - KY 股價日 K 線圖。

寶雅股價日 K 線圖。