【港股早評】美三大指數齊低收 港股若低開不為奇

美國三大指數終於在2018年首次同日低收，惟三大指數跌幅有限，約0.1%，所以不可以指出美股升勢已結束。其實美國股市在過去半個月，升多跌少，就算出現三數百點跌幅亦不足為奇，結終目前支撐美股上升的動力仍在之餘，亦無太多不利消息出現。當然這不等於要投資者放棄審慎態度，而是此刻投資者無須要刻意將現時環球股市跌市氣氛誇大，應該以較平常心態來自待市況下跌。當然投資者亦要不時審視手頭上持倉情況，將個別認為上升動力不大的股份換走，屬合理之舉。

在美股三大指數下跌的情況下，今日港股表現會如何？低開機會相信高於50%，至於是否低收，則要視乎內地股市表現如何。港股昨日破紀錄地錄得12連升，今日借外圍低收作借口回吐屬相當正常。目前大市已累計逾1800點升幅，始終要回一回氣，後市方可以再有上升動力。投資者要再買貨，資金是否充裕是決定因素之一，要有充裕資金，在市場上沽出部份股份來套現實屬合理。所以才會形成目前市場上出現輪炒不同行業類別的情況。目前市場上最強勢的股份，是金融股及醫藥股，後者更是基金的推薦行業之一。

金融股方面，有不同大行均預期內銀股今年內盈利可以錄得雙位數增長，這亦解釋了為何內銀股在近期表現如此理想。至於內險股亦是投資者鍾愛的對象，只要內地股市可以再升至高位，內險股自然可以成為投資者追捧對象。

當然昨日表現最惹人注目的藍籌股就肯定是匯豐控股(00005-HK)，昨日有23億元北水吸納，而匯控ADR亦告高收，相信今日匯控可以保持強勢。但是否可以帶動大市再創連升紀錄，實在是不得而知。今日投資者可以抱持較輕鬆心情來看待，就算有心水股，亦無需要急於出手。當然近日大市成交額持續保持在千億元以上，香港交易所(00388-HK)肯定可以受惠，投資者可以多加留意。

資源股其實是值得投資者多加留意，特別是對油價變化更為敏感的油田服務股，有關股份或許是今日較平淡市況中，給予投資者刺激的股份，惟此類股份只宜小注及短炒，不宜長揸。

2018年1月11日上午9時7分

文﹕張偉倫

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