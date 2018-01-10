網家、富邦媒2017網購市場大贏家 年營收續寫新猷

隨著網購市場蓬勃發展，富邦媒 (8454-TW) 今 (10) 日公布全年合併營收為 332.39 億元，年增 18.37%，網家全年合併營收 294.15 億元，年增 14.17%，均續寫歷史新高；不過，同為網家集團的商店街 (4965-TW) 僅 12.7 億元，不僅年減 21.7%，更創 3 年來新低。

就單月來看，在雙 11 網購節過後，各大網購平台再搶推雙 12 購物節活動有成，網家 12 月合併營收 27.9 億元，月減 14.11%、年增 21.33%，富邦媒月營收 35.03 億元，月減 3.82%，年增 26.07%，同創歷史次高。

富邦媒指出，旗下 momo 購物網今年雙 12 檔期 4 天業績各品類較去年同期飆增 2 倍，品牌商品銷售更較去年同期成長約 3 倍，推升 momo 網路購物 12 月營收年增幅高達 34%，成長力道最強。

網家指出，過去一年來長期關注導入倉儲設備和加速物流效能，第七倉提早於去年第一季加入營運，大幅增加暢銷商品備貨數量並拓增新品項，供貨能力顯著成長，旗下 PChome 購物銷售產品超過 500 萬種，其中有超過 200 萬種商品在庫且可全台 24 小時到貨、台北巿 6 小時到。

另一方面，網家去年起強力推動「離島網購運費優惠」，透過離島運費減半、滿千免運等雙重優惠，使離島訂單數倍增且逾千元單筆訂單大幅提升。

展望 2018 年，網家表示將持續關注網購各項發展，並致力拓展倉儲效能和發展物流、結合 AI 人工智慧以整合網購資訊、應用大數據分析以加快商品販售效率。

另外，觀察到商店街 12 月營收 1.06 億元，月減 5.6%，年減 29.36%，已是連續一年月月衰退，且全年營收僅 12.7 億元，年減 21.7%，創 3 年來新低，顯然在不斷積極的促銷下，仍遭受強力競爭對手蝦皮購物侵蝕。

不過，進入 2018 年後，商店街宣布商品數已突破 2 億件創新高，也運用集團資源開始提供支付連金流服務，業績能否回穩仍有待觀察。