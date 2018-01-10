台塑四寶去年大賺2372億元，年增14.2%，台塑化、台化均寫下歷年新高

【財訊快報／巫彩蓮報導】去年第四季國際油價漲破 60 美元，塑化產品報走揚，台塑四寶去年第四季稅後盈餘達 689.84 億元，季減率 6.7%，全年獲利總和達 2372.48 億元，年增率 14.2%，創下歷史新高，台塑化 (6505) 全年獲利再攀高峰，達 802.16 億元居冠，每股盈餘 8.42 元，而每股盈餘則是由台化 (1326) 的 9.3 元拔得頭籌。台塑四寶公布第四季財報，台化挾著聚苯乙烯 (PS)、丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯(ABS)、純間苯二甲酸(PIA) 等產品報價走高，第四季營業利益為 117.01 億元，季增率一成，係為四寶當中本業成長幅度最大者，而南亞 (1303) 乙二醇 (EG) 利差擴大，單季營業利益為 81.04 億元，季增率 5.4% 居次，而台塑化因煉油事業有歲修，營業利益為 248.53 億元，季增率 3.3%，台塑則是 53.11 億元，季減率 5.2%，合計四寶第四季營業利益達 499.69 億元水準，全年本業賺進 1823.68 億元，年增率 25%。



乙烯報價走高到 1300 美元，台塑化烯烴產能開工，第四季稅後盈餘達 232.85 億元，連續兩個季度賺進超過 200 億元，全年稅後餘達 802.16 億元，年增率 5.9%，每股盈餘 8.42 元，創下歷年新高，台化、南亞兩家公司全年獲利均超越過了 500 億元，分為 542.56 億元、545.17 億元，年增率 23.8%、11.6%，每股盈餘分別為 9.3 元以及 6.87 元，台塑全年稅後盈餘 482.59 億元，年增率 22.5%，創下歷年次高，每股盈餘為 7.58 元。







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